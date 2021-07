Este jueves 22 de julio, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que el Gobierno de transición y emergencia seguirá trabajando hasta el último día de gestión para mitigar el avance de la COVID-19.

“Es por eso que aún con el corazón compungido por lo que nos ha costado esta pandemia —y compartimos todas las instituciones— estamos seguros de que el Perú saldrá a adelante, y es por esa razón que ratificamos nuestro compromiso hasta el último día que nuestra responsabilidad nos obligue a contribuir a que este proceso de vacunación sea exitoso y una de las instituciones principales es la Policía Nacional, a quienes les rindo mi homenaje”, señaló durante la ceremonia en reconocimiento de la PNP.

Ugarte instó a confiar en que el Perú logrará vencer a esta enfermedad y aseguró que con el avance de la vacunación se busca impedir el fallecimiento de más ciudadanos peruanos o residentes en el país.

“ Vamos a vencer (a la COVID-19). Nuestro país va a ganar, vamos a impedir que mueran más peruanos y peruanas , y todo aquel residente en el país que haya nacido en otra región, y que apuesta a la vida en el Perú, y tiene el derecho a la vacuna como los peruanos. Estamos, por lo tanto, convencidos de que vamos a vencer, y tenemos la seguridad porque tenemos las vacunas contratadas”, expresó,

Asimsimo, señaló que el Ejecutivo trata de evitar prestar atención a expresiones “pesimistas” que no contribuyen con las acciones tomadas en medio de la pandemia.

“Para enfrentar este reto de una eventual tercera ola y lo que venga por delante, tenemos las condiciones, tenemos la moral alta. No hacemos caso a las opiniones pesimistas que dudan de nuestro trabajo. No hacemos caso a las opiniones pesimistas que nos dicen: ‘No creemos que tengamos las vacunas. No las vemos, dónde están las vacunas’. No necesitamos hacer demostraciones de ese tipo”.