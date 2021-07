El paso de los años y la aprobación de doce adendas ocasionaron que el presupuesto para ejecutar el proyecto agroindustrial Majes Siguas II en Arequipa no pare de incrementarse.

Días atrás, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio su opinión favorable para que el proyecto pase a costar 656 millones de dólares. Esto significa un incremento de 104.6 millones de dólares para financiar la adenda 13, que implica el cambio tecnológico del sistema de conducción y distribución de agua. Pero el monto final seguiría elevándose. Napoleón Ocsa, gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), lo confirmó. “Con los intereses por los 104 millones de dólares podríamos llegar al monto de US$ 700 millones. Las corridas de la parte económica van a arrojar el monto real”, declaró el funcionario.

Hay que tomar en cuenta que el Gobierno aprobó la ley de garantía soberana, un aval para que el concesionario Cobra pueda obtener el préstamo y costear los cambios. Pese al tiempo que demoró conseguir las garantías, el funcionario dijo que estas no se activarían porque el proyecto es rentable.

Según Ocsa, el MEF concluyó que la adenda 13 no afecta el esquema financiero. La recuperación de la financiación con la venta de terrenos fue importante en ese punto. Estima que ahora el expediente pasará a la Contraloría y en 15 días ese ente emitirá su opinión. Luego podrán entregarlo al Consejo Regional de Arequipa para su debate. “A finales de agosto estaríamos firmando la adenda 13”, señaló.

Aun así los trabajos de la fase 1 se retomarían a finales de este año. Entregar el quinto desembolso de parte del Gobierno Regional de Arequipa de 168 millones de soles a la concesionaria tardaría 3 meses. Con la preparación de equipo y campamento, el calculó de reactivación, según Ocsa, es diciembre. “La tuneladora está en óptimo estado. Se tiene que habilitar las vías y el campamento”, refirió.

Otro dispositivo que no se aplicará será el crédito al Banco de la Nación, aprobado por el Consejo Regional de 457 millones de soles para el mejoramiento de Majes Siguas I. Su infraestructura se empalmará con la de la segunda etapa. “Tenemos el presupuesto para financiarlo”.

Finalmente, la compra de terrenos por parte de los pequeños y medianos agricultores es cada vez más lejana. No se modificarán los módulos de 200 hectáreas. Ocsa indicó que plantearán a ProInversión que participen por asociatividad, aunque se debe poner topes o que no se aplique la subasta.v

“En manos del Consejo Regional”

La entrega de la adenda 13 a los consejeros aún no efectivizará. Ocsa indicó que no pueden enviar el expediente incompleto, pues deben contar con todas las opiniones favorables. Espera que los consejeros la aprueben. “Debemos respetar las interpretaciones de cada consejero (...) No vamos a tener la unanimidad pero vamos a conseguir su aprobación”, dijo.