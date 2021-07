SJM: vecinos son amenazados de muerte por solicitar que se respete el libre tránsito

Vecinos de la zona A del jirón Buenaventura Aguirre, en San Juan de Miraflores, denuncian recibir constantes amenazas por parte de una pareja que hace meses vendría alterando el orden público e impidiendo el libre tránsito.

Según señala Lissete Giuliani, una joven que comparte departamento en el mismo piso que los acusados, ha tenido varios percances con ellos por el solo hecho de pedirles que respeten el libre tránsito.

Giuliani también denuncia haber sido agredida mientras grababa una de las tantas discusiones , esto con el fin de dejar constancia de lo que ocurría.

“El problema ocurre desde enero de este año. Hemos tenido percances con la persona que sale en el video y con su pareja, yo he sufrido agresión por parte de la mujer, por haber llamado a Serenazgo y por haber grabado. Me tiró puñetes en el brazo, yo denuncié en la comisaría de San juan de Miraflores, pero no tengo respuesta hasta ahora”, manifiesta.

“El problema es porque ponen las motos en la vereda sin respetar el libre tránsito, tanto en el día, como en la tarde y noche, en todo el día, no solo en las noches como dicen ellos”, agrega.

Giuliani cuenta que ha pedido garantías para ella y para su madre, ya que han sido amenazadas de muerte.

No denuncian por temor

En otro momento, la joven indicó que otros vecinos también les han reclamado por su actuar a la pareja, pero estos responden que lo que hacen está bien, y que los policías les han dado permiso de estacionar sus vehículos en la noche. También, añadió que varios vecinos prefieren callar por el temor de ser amenazados.

“Por motivos económicos solo he podido contactar con abogados de oficio, pero no me hacen caso. Solo les pedimos (a los acusados) que respeten el libre tránsito, porque tanto yo como las personas que transitan tienen que caminar por la pista debido a que las motos están en la vereda, corremos el riesgo de que un carro nos pueda atropellar”, finaliza.