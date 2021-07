Coronavirus en Perú: regiones golpeadas por pandemia se alistan para tercera ola

Regiones como Piura, Loreto, Huánuco e Ica, que fueron golpeadas por la primera y segunda ola, están alistando un plan de respuesta para enfrentar el anunciado tercer brote.

Es el caso de Piura, el director regional de Salud, José Nizama Elías, señala que cuentan con un plan que está orientado a evitar los contagios a través de la vacunación, el fortalecimiento de la atención primaria, mejores recursos de hospitalización, camas UCI y oxígeno.

Sin embargo, admite que Piura no está preparada y por eso invocó a la población a vacunarse. “Necesitamos que las personas mantengan las medidas de seguridad y se vacunen”.

Hay que recordar que, según el plan de respuesta ante una tercera ola del Minsa, Piura sería una de las más golpeadas con 225.275 contagios y 6.445 fallecidos, en el peor escenario.

La debilidad en Piura persiste en las camas UCI, tienen poco más de 100 entre el Minsa, EsSalud y las clínicas locales.

En tanto, en Loreto, las hospitalizaciones ya no han seguido creciendo como hace días, pero las 17 camas UCI que hay en la región siguen llenas, señaló el infectólogo Juan Celis, del Hospital Regional de Loreto.

En esta región sigue predominando la variante P1, la acompaña la lambda y no hay casos de la variante delta al 13 de julio, según el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS).

Celis explica que para enfrentar una eventual tercera ola se tiene un plan de respuesta, el cual contempla la ampliación del número de camas UCI de 24 a 36, una planta de oxígeno para abrir el área de Cuidados Intermedios con 20 camas y otra planta para el módulo de atención temporal con 150 camas para casos leves y moderados.

Este plan también contempla identificación, aislamiento temprano y seguimiento de contactos. No obstante, Celis advierte que no hay un avance suficiente en la vacunación debido a la falta de recursos logísticos (combustible y personal de salud) para llegar a zonas de frontera y también existe el miedo de la población a la vacuna.

Y en Huánuco, el jefe de la Diresa, Carlos Segovia, indica que tienen un plan de respuesta ante una tercera ola que contempla más plantas y balones de oxígeno y la mejora en recursos humanos, pero se necesita urgentemente avanzar con la vacunación de las personas de 50 a 59 años.

Según dijo, el Minsa no manda las dosis suficientes para este grupo etario ni tampoco para completar la vacunación de los 10.304 maestros . También señala que muchos migran a Lima para inmunizarse y no hay cruce de información. Otra dificultad es que hay gente que no quiere vacunarse.

Así, ante una tercera ola, Huánuco sería nuevamente golpeada, señala la representante del Colegio Médico de la región, Darly del Carpio, al precisar que hacen falta plantas de oxígeno y la construcción de un hospital.

En tanto en Ica, que también fue epicentro de la pandemia, hay amenaza de un recorte de recursos humanos, según el representante del CMP, Julio Torres. Para reducir el impacto de esta eventual tercera ola, dijo que es importante mantener el personal médico que ya cuenta con experiencia y avanzar con el proceso de vacunación.

Esto es confirmado por el jefe de la Diresa de Ica, Marcos Cabrera, quien dice que ya tienen un plan para continuar con la detección, aislamiento y tratamiento temprano, y también para la ampliación de camas UCI. No obstante, pidió al Minsa enviar dosis para avanzar con la vacunación del grupo de 40 a 49 años y así a evitar un rebrote.

Claves

La Unidad de Inteligencia de Análisis de Datos de EsSalud estimó que una tercera ola llegaría entre agosto y setiembre.

El comportamiento social, el bajo número de personas inmunizadas y la presencia de la variante delta son algunos de los factores que podrían desatar la tercera ola, advirtió el infectólogo Augusto Tarazona.

En las últimas 24 horas el Minsa reportó 980 casos nuevos de Covid-19 y 44 decesos.

