Arequipa: candidatos a rector Unsa acusan favorecimiento a Hugo Rojas

Mañana los docentes, estudiantes de pre y post grado elegirán al nuevo rector de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa). La elección se dará entre tres listas que encabezan Hugo Rojas, Glenn Arce y Giovani Zeballos.

La contienda se desarrolla en medio de cuestionamientos. Ayer Glenn Arce, candidato de la lista MAS, y Giovani Zeballos por la lista Acción Agustina, acusaron de guerra sucia y una intervención de parte de la actual gestión para inclinar la balanza a favor de Hugo Rojas, postulante de IDEAR.

Los ánimos se caldearon por la suspensión definitiva del debate entre los tres candidatos el último sábado. El Comité Electoral Universitaro en un comunicado sostuvo que ante la ausencia de un candidato se podía “inferir que solo existen dos” y que no se cumplían las condiciones necesarias. Arce y Zeballos aducen que suspendieron horas antes para no perjudicar a Rojas. Coinciden que no les dieron las facilidades para grabar o hacer fotos para promover su campaña. “En cambio a Rojas se le ve promocionando los laboratorios”, indicó Arce.

Además reclamaron que no pudieron promocionarse en tan solo 20 días de campaña. Incluso Zeballos acusó que la lista IDEAR tuvo más facilidades en acceder a la base de datos de los 36 mil estudiantes.

Si ninguno de los postulantes supera el 50% de votos más 1, habrá segunda vuelta entre los dos primeros lugares. Se llamó insistentemente al candidato Rojas para que dé sus descargos pero no contestó. Ayer se realizaron elecciones para elegir a los representantes de Consejo de Facultad y Asamblea Universitaria de parte de los docentes.