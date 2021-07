Áncash: mujer de 59 años recibe alta médica tras un mes en UCI por COVID-19

Tras permanecer internada por un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz, una mujer de 59 años proveniente de la provincia de Huaylas, región Áncash, recibió el alta médica tras vencer a la COVID-19.

Al enterarse de que los médicos ordenaron su alta hospitalaria, la ciudadana no pudo ocultar su alegría porque volvería a casa con los suyos. Sin embargo, también la embargó la nostalgia por los duros momentos que tuvo que pasar luego de contraer la enfermedad.

“Vine mal de Caraz y me llevaron a UCI. Estuve internada más de un mes, he vuelto a nacer”, relató antes de abandonar el nosocomio.

La paciente pidió a la ciudadanía seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad para evitar contagiarse del virus. “A todos los huaracinos y ancashinos, no esperen a estar graves para venir al hospital. Aquí nos atienden con cariño. Gracias a Dios me ha dado una nueva oportunidad para ver a mis hijos”, expresó emocionada.

Cecilia Reyes Cancino, médico de Hospitalización COVID, dio a conocer que la mujer fue dada de alta al haberse recuperado satisfactoriamente y ahora debe realizar terapias de rehabilitación porque la enfermedad afectó gravemente sus pulmones.

“Recomendamos a la población a venir a tiempo al hospital de Huaraz, no se automediquen y sigan cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Si están vacunados, no quiere decir que no se contagiarán. Seamos responsables”, enfatizó.

Según la Sala Situacional COVID-19 de la Dirección Regional de Salud (Diresa), desde el inicio de la emergencia sanitaria se han recuperado un total de 76.992 personas en Áncash.