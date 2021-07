Piden postergar reinicio de clases presenciales para fines de setiembre en La Libertad

Ante la fecha tentativa del 9 de agosto para iniciar las clases presenciales en las zonas rurales, la base de La Libertad del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) sostuvo que es muy apresurada la decisión ya que faltan aún concretar las condiciones.

La secretaria regional del Sutep, Lourdes Vásquez, precisó que es necesario posponer el regreso a las aulas para fines de setiembre.

“Muchos de los maestros queremos que se inicien las clases presenciales, pero no por eso se debe arriesgar la vida de los profesores. No solo deben estar vacunados, sino que los servicios básicos se deben dar en los colegios (...) Este 9 no puede iniciar”, enfatizó Vásquez a La República.

En ese sentido, recalcó que se ha solicitado que se cumplan con los requerimiento de bioseguridad en los centros educativos, como la disponibilidad de agua durante todo el día.

Es decir, que hasta setiembre se tendría el tiempo necesario para la vacunación a la totalidad de docentes, así como los trabajos de acondicionamiento en los colegios.

Asimismo, urge avanzar con la aplicación de dosis, no solo para los docentes del ande sino para el resto de los profesionales de la educación en favor de medio millón de estudiantes en La Libertad.

Decisión de Grell y Minedu

Hace tres semanas, el titular de la Gerencia Regional de Salud (Grell), Oster Paredes, reveló que el 9 de agosto sería una fecha tentativa para el regreso a los salones. Y ayer, 19 de julio, el Ministerio de Educación (Minedu) recalcó ese día como el posible para la presencialidad.