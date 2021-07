Los Olivos: conductor de bus resulta herido tras enfrentarse a vendedores ambulantes

El cruce de la Panamericana Norte con la avenida Carlos Izaguirre, en Los Olivos, se convirtió en escenario de una violenta pelea entre el chofer y cobradora de un bus de transporte público y un grupo de vendedores informales.

Canal N informó que la discusión comenzó luego de que una persona subiera a la unidad a ofrecer sus productos a los pasajeros, lo que causó la molestia del piloto. En medio de la pelea, el bus terminó por chocar, y además, los implicados llegaron a usar hasta palos y fierros para agredirse mutuamente.

Producto de la batalla campal, el conductor de la empresa Sol de Oro tuvo que ser trasladado a un hospital por las heridas que presentaba en la cabeza.

El noticiero recogió los testimonios de otros conductores, llegando a la conclusión de que este tipo de situaciones no son aisladas .

“(Ocurren) varias veces, deben prohibir que (los ambulantes) suban, molestan y no entienden, ellos quieren hacer lo que quieren y no es así pues. Nosotros de buena gente los dejamos subir y ellos empiezan a insultar a la gente si no le dan plata”, comentó un chofer.

“Se suben a la fuerza y se ponen prepotentes en la puerta. A veces recibimos, pero suben cuatro”, señaló otro transportista.

Los pasajeros también indicaron que en ocasiones los vendedores y las personas que piden limosna se tornan violentos .

“(Sentimos) temor pensando que son delincuentes, que nos van a asaltar. A la fuerza (quieren pedir dinero), se amargan todavía cuando o les das”, manifestó una mujer.

“Hay otras personas que suben que dicen ‘este chicle me lo compras’ y nos hacen sentir mal, nos dicen cosas hirientes”, declaró un joven.

Pasajeros y choferes piden a las autoridades tomar cartas en el asunto para evitar más peleas de este tipo en los paraderos de transporte público.