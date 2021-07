EsSalud: estrés en pandemia podría generar ataques de asma en los niños

En el marco de la pandemia por la COVID-19, el Seguro Social de Salud (EsSalud) pidió a los padres de familia que presten especial atención a la salud emocional de sus pequeños.

El doctor José Luis Dávila, pediatra del Hospital Ramón Castilla, explicó que las situaciones tristes y estresantes, que se han acentuado en los últimos meses, podrían agravar las crisis asmáticas en los niños.

“Al sentirse afectados por alguna circunstancia que les provoca estrés, el cuerpo libera sustancias como glucorticoides, catecolaminas, mediadores inflamatorios, que crean una respuesta inflamatoria en cascada, aumentando los síntomas del asma; junto a una alteración de la respuesta inmunológica haciendo más sensible al paciente a los alérgenos (caspa de animales, polvo, humo, ácaros, frío, etc.). Lo cual hace a los pacientes con asma no controlado más sensibles al estrés”, detalló.

El galeno advirtió que en los últimos dos meses las atenciones por asma incrementaron en un 50% en comparación con el año pasado. Asimismo, estimó que en el Perú dos de cada diez niños menores de 6 años sufre de esta enfermedad.

¿Qué factores aumentan el estrés?

El especialista indicó que los pequeños pueden verse estresados por conflictos familiares, en el colegio, así como cambios importantes en su vida y situaciones traumáticas. Los cambios bruscos de temperatura o quedarse con la ropa húmeda luego de alguna actividad física también son causas para que los ataques de asma se presenten.

“En niños asmáticos con factores de estrés psicológicos como depresión y/o ansiedad, los episodios de asma son más difíciles de manejar debido a que crean un círculo vicioso, donde aumentan los factores inflamatorios, las preocupaciones que, sumadas a un entorno familiar con problemas, causan crisis más severas o de difícil manejo”, subrayó el doctor José Luis Dávila.

¿Qué hacer ante un episodio de asma?

El Hospital Ramón Castilla de EsSalud recordó que atiende a un promedio de 1.200 niños, de los cuales, el 80% presentan enfermedades respiratorias. En el caso de que los padres estén frente a esta situación, deben hacer lo siguiente:

· Mantener al niño en reposo, sentado, en un ambiente tranquilo sin polvo ni humo

· Aflojar cualquier prenda de vestir ajustada que tenga el niño

· Iniciar en casa la medicación de emergencia, como son los inhaladores en forma más frecuente, así como medición de la saturación de oxigeno con oxímetro de pulso

· Tratar de calmar al niño, dándole soporte emocional (hablándole con cariño y dándole seguridad), hasta que pueda ser trasladado a un centro de salud.