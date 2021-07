Descoordinaciones siguen afectando vacunación en Arequipa

Maruja Tapia (59) perdió tres jornadas de trabajo en la chacra. Si no madruga, es un día perdido. Acudió el jueves y viernes pasado a recibir su segunda inyección contra la COVID-19. No habían dosis y le dijeron que el lunes. Sin embargo, ese día las rejas del vacunatorio del parque Mayta Cápac en Miraflores, estuvieron cerradas. En otros puntos de inmunización decenas acudieron o madrugaron por gusto. De la noche a la mañana la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) comunicó la suspensión para vacunar a rezagados para segunda dosis de 50 a 59 años. “Se están burlando de nosotros”, sostuvo Maruja indignada.

Iris (51) también acudió sin fortuna por tercera vez. “La Policía me sacó de la cola el día sábado porque no hay vacunas. Les contesté que vine porque el día anterior no habían dosis. Igual me sacaron”, se quejó la mujer.

Las descoordinaciones entre las autoridades también están afectando este proceso. Decenas no se enteraron que se suspendió la fecha de rezagados en 13 distritos de la ciudad. Temprano el titular del Geresa, Christian Nova, sostenía en una emisora radial que la suspensión fue para aprovechar en vacunar a ese segmento y a todos los mayores de 60 años faltantes en la “vacunatón” que se realizaría este domingo 25 de julio. “Hay muchos que no tiene tiempo por el trabajo u otras actividades. Como estamos en el rango de 21 a 30 días para que reciban la segunda dosis, decidimos hacerlos en conjunto”, se excusó Nova.

Minutos después en conferencia de prensa, el encargado de la Red Asistencial de EsSalud Arequipa, Yuri Vilca, manifestaba que la suspensión era por la falta de dosis. “Probablemente hubo mal cálculo”, declaró. “Quiero pedir disculpa a la población que ha ido a los vacunatorios. Manifestarles que es una falta de dosis”, dijo en otro momento. Solo en los puntos de inmunización a cargo de EsSalud, Vilca reportó que les faltan vacunar a 4 mil ciudadanos. Sin embargo, Nova sostiene que de todos los puntos sobró 3 mil dosis.

La “vacunatón” anunciada depende de la llegada de más dosis, pese a ello lo anunciaron. En viaje a Lima, Nova y el gobernador regional Elmer Cáceres, sacaron la promesa al Ministerio de Salud, de enviar 128 mil 400 dosis. De estas, 44 400 son para los de 50 a 59 años de zonas rurales y 84 000 para todos los mayores de 50 que no recibieron ni primera ni la segunda inyección. El primer lote de las 44 mil llegarían este viernes 23 de julio.v

Inician inmunización en provincias

Las provincias de Castilla, Condesuyos, Caravelí y Caylloma comenzarán a vacunar a los de 18 a 49 años en sus distritos rurales. Mientras que la de La Unión la inmunización comenzará el viernes 23 de julio. Son 63 954 dosis de la vacuna Sinopharm las disponibles. Geresa comunicó que no se aceptará vacunar a personas que no sean del lugar, ni presentando recibos de luz o agua. El gobernador Elmer Cáceres acudirá al Estadio Los Estudiantes de Chuquibamba, para hacer el lanzamiento de la campaña que concluirá entre el 23, 27 o 29 de julio según la provincia.