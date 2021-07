Región Puno no levanta índices de vacunación

El Ministerio de Salud, Óscar Ugarte, consideró que la región Puno, no es el mejor ejemplo en vacunación a nivel nacional. El titular de salud señaló que a diferencia de otros departamentos, la inmunización en el altiplano camina a un ritmo diferente.

Precisó que la Dirección de Salud de Puno, no cumplió el requisito mínimo de inmunizar al 70 % de las metas por cada población objetiva. Ello impediría que se autorice la vacunación de otros grupos etarios. Esta situación coloca a Puno, como la región con menos índice de inmunización.

Óscar Ugarte reconoció a Tacna. Dijo que esta región literalmente es la pionera en sus metas y por eso tiene mejor avance de vacunación frente a la pandemia. En este momento Puno, continúa la vacunación a mayores de 60 años. En otros departamentos se está protegiendo a mayores de 40 años.

Según el área de Inmunizaciones de la Diresa, Puno ha recibido 189 mil 172 vacunas. Con este lote se han inmunizado a 162 mil 322 personas.

Hilda Churaira, responsable del área, reconoció que la inoculación en términos generales es positiva. Pero admitió que no alcanzaron las metas por grupo poblacional. Alegó que por cada población objetivo no alcanzaron el 50 %. “Se deben a varios factores. En parte hay resistencia, y todavía hay perjuicio y no podemos obligarlos”, aseguró a La República.

Nuevas vacunas

Por su parte, la Dirección de Salud de Puno, informó que en las siguientes horas recibirán una dotación de 96 mil 500 dosis de vacuna Sinopharm y Pfizer para inocular a maestros y adultos del grupo etario de 55 a 60 años.

Apenas lleguen a Puno, inmediatamente se distribuirá a las 11 Redes de Salud, para que, a través de las brigadas de salud, se inicie con la administración de las vacunas.