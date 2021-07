La vacuna china de Sinopharm estimula la respuesta inmune, más aún en personas con antecedentes de infección del COVID-19.

Según un estudio del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, esta vacuna con dos dosis permite la aparición de anticuerpos en el 100% de personas investigadas que tuvieron contacto previo con el virus.

En cambio, la aplicación de una sola dosis de la vacuna de Sinopharm estimuló la generación de anticuerpos entre el 77 % y el 82 % de dicho grupo.

En ese marco, el jefe del INS, Víctor Suárez, señaló que es necesario contar con dos dosis para una mejor protección.

“Las personas cuando tienen infección por COVID-19 desarrollan una respuesta inmune, esa es una respuesta a una infección natural. Luego, cuando reciben una primera dosis de vacuna, inicialmente, esta funciona como dosis de refuerzo, como un ‘booster’, despierta la memoria inmunológica, hace que la respuesta de anticuerpos sea más alta, sea más fuerte que en aquellas personas que no han tenido antecedente de infección y luego, con la segunda dosis, hemos visto que todos o casi todos ya desarrollan inmunidad contra la COVID”, explicó a este diario.

Por otro lado, la investigación entre las personas sin antecedente de infección de COVID-19 arrojó que una sola dosis generaba anticuerpos solo entre el 15 % y el 31 % de los analizados, mientras que la aplicación de la segunda dosis conseguía elevar ese porcentaje entre un 96 % y 99 %.

Más fuerte y duradera

Suárez explicó que la inmunidad híbrida, es decir, la inmunidad como consecuencia de la infección sumado a la inmunidad como respuesta a una vacunación, es aparentemente más fuerte y probablemente más duradera que la inmunidad solamente inducida por una infección o por una vacunación.

El jefe del INS también destacó que no en todos se evidencia un 100% de desarrollo de anticuerpos; sin embargo, un 96% es bastante alto.

“¿Por qué no nos debería llamar la atención de por qué no llegan al 100%? Porque la respuesta inmunológica no solo se mide por anticuerpos, sino también hay una respuesta celular. La combinación de ambas nos protege de la enfermedad. Cuando medimos los anticuerpos, estamos midiendo parcialmente la inmunidad que nos está confiriendo la vacuna”.

En tanto, el médico Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, resaltó que este estudio muestra que las personas vacunadas con Sinopharm tienen buena cantidad de anticuerpos neutralizantes tanto para la versión original del COVID como para la variante P.1 (brasileña).

En efecto, el informe del INS revela que el 96% de participantes tuvieron anticuerpos neutralizantes contra la variante B.1.1 y el 92% de participantes tuvieron anticuerpos neutralizantes contra la variante P1.

Mayta-Tristán advirtió que hay laboratorios que venden pruebas para ver si alguien está protegido en teoría. Sin embargo, aclaró que la medición de anticuerpos neutralizantes solo la realiza el INS mediante una técnica: cultivos celulares y se las infectan con el virus vivo.

“Lo más importante de este estudio es que ayuda a clarificar la información de que la vacuna de Sinopharm sí da una buena respuesta inmune de anticuerpos neutralizantes bien medidos, porque ha habido un grupo de laboratorios que venden estas supuestas pruebas de anticuerpos neutralizantes y decían que las personas vacunadas con Sinopharm no tenía una buena cantidad de anticuerpos. ¿Cual es la diferencia entre esas pruebas comerciales con lo que ha hecho el INS? Que las pruebas comerciales no miden anticuerpos neutralizantes, para medir estos se necesita laboratorio de bioseguridad nivel 3 y eso solo lo tiene el INS”, aclaró.

Siete con ambas dosis

Según el Minsa, la vacuna de Sinopharm logró reducir en 98% la tasa de mortalidad de los médicos vacunados con ambas dosis.

Entre febrero y junio, se vacunó a 60.593 médicos, de los cuales 57.046 recibieron las dos dosis de Sinopharm y 3.547 solo una dosis. Y 6.525 profesionales no se vacunaron.

De 60 médicos que perdieron la vida por COVID-19, 7 tenían ambas dosis.

Infografía - La República

Inmunización redujo decesos en Arequipa

Un análisis en 6.000 trabajadores inmunizados de la Red Asistencial de Arequipa indica que la vacuna Sinopharm fue efectiva para evitar casos graves.

“La vacuna sirve y evita que la gran mayoría enferme gravemente o fallezca”, aseguró el jefe de Emergencia y UCI del hospital Essalud Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa, Arturo Zárate Curi.

El análisis revela que del personal vacunado y contagiado, el 95% tuvo enfermedad leve.

La medición se realizó entre el 1 de abril y el 20 de junio. Este periodo abarca los peores meses del último brote en la región Arequipa. De las 6.104 personas con el esquema completo de dos dosis, los casos positivos fueron 315 (5%). De este grupo de contagiados, 301 hicieron enfermedad leve, 12 un cuadro grave (requirieron hospitalización, oxígeno o UCI) y 2 fallecieron (0.03%).

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.