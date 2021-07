Cercado de Lima: roban auto a aspirante a bombero cerca de una comisaría

Con información de Joel Robles / URPI-LR

En el Cercado de Lima, un aspirante a bombero sufrió el robo de su vehículo, que estaba estacionado en la vía pública, y ocurrió a una cuadra de la comisaría. El delito fue registrado por unas cámaras de seguridad de una de las panaderías aledañas.

El afectado, quien responde al nombre de Jesús Fiorani, había adquirido el auto hace un año para laborar durante la pandemia mientras, en simultáneo, se preparaba para ser bombero. Él había dejado su vehículo en los exteriores de su casa. Al día siguiente, cuando se levantó temprano para ir a rendir su examen y ser parte de la referida institución, su carro ya no estaba.

“El día de ayer (domingo 18), a las 5.45 a. m., entre los jirones Callao y Cañete, (me robaron). Dejo mi vehículo el sábado en la noche para poder irme rendir mi examen final en Escuela Básica de Bomberos (al día siguiente). Me levantó y el carro no había. Me apoyó un amigo de la panadería con las cámaras”, sostuvo Fiorani a La República.

Fiorani indicó que suele guardar su auto en una cochera, pero esta vez no encontró espacio y lo dejó en la vía pública porque se iría temprano.

El joven realizó la denuncia de su auto, un volkswagen escarabajo del año 77. Según comentó, la Policía Nacional ya emitió las alertas y revisará las imágenes de la cámara de seguridad. “No es tan clásico en el mercado, me causa sorpresa que se lleven un escarabajo que no tiene mucho valor en el mercado”, acotó.