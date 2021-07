Cercado de Lima: auto guardado en cochera privada es aplastado por pared

El auto de un joven que estaba guardado en un estacionamiento terminó aplastado por una pared. El accidente ocurrió el último sábado 17 de julio en la playa privada Luz Solar, ubicada en la cuadra 2 de la av. Emancipación, en el distrito del Cercado de Lima.

Según comentó el agraviado, un taxista, al tratar de sacar su auto cuando estaba estacionado, realizó una maniobra y luego chocó el muro que cayó encima de su vehículo. “Después de un par de horas que retorno, a mi auto le había caído un muro de un nivel superior”, denunció el afectado para Panamericana Televisión.

Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, Defensa Civil y Comisaría de Monserrat llegaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido. “Yo me pregunto si el muro ha tenido el amarre y el soporte suficiente para que pueda funcionar o cómo es que está construido, de qué manera, con qué permiso”, cuestionó el agraviado.

El joven tocó la puerta de la playa privada para sacar las pertenencias de su carro, pero la dueña le negó el acceso. “No he podido sacar mi automóvil porque se encuentra el muro en la parte izquierda, está encima, es un muro de 15 a 20 metros y no se puede sacar. La señora no deja entrar para sacar las pertenencias de mi auto y a mí se me ha negado el ingreso”, concluyó.