Vacunarse o morir

Federico Rosado, docente

A continuación, las vacunas y en paréntesis su eficacia.

Novavax-USA (96.0%), Pfizer-USA-Alemania (95.0%), Moderna-USA (94.1%), Gamaleya-Rusia (91.6%), Sinopharm-China (79.0%), Covaxin-India (78.0%), AstraZeneca de Inglaterra-Suecia (76.0%), Jhonson & Jhonson de USA-Alemania (72%) y Sinovac de China (50.7%). La fuente es The New York Times.

Es cierto que existe libertad de vacunación. Pero, y en cualquier parte del mundo sucede: no hay libertades absolutas. La frase apunta a que mi libertad termina donde comienza la libertad de otro.

Está probado que la vacuna para la COVID-19 protege, evita la muerte. Cierto que es insuficiente, porque igual hay que cuidarse, pero las investigaciones científicas refieren que las personas vacunadas que se contagiaron del coronavirus tuvieron muchas más probabilidades de sobrevivir que las que no lo hicieron.

¿Por mi derecho a no vacunarme puedo poner en peligro las vidas de mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos? Mi libertad puede permitir morirme. Pero, ¿mi libertad puede disponer la muerte de mis familiares? Ese no es un dilema ético. Es una necedad, una irresponsabilidad.

Corre como reguero de pólvora por los celulares y las conversaciones cotidianas que la vacuna china no sirve, y cuando se le pregunta por razones no hay ninguna justificable, convincente. Todos son rumores, decires, chismes.

Proponer una ley que obligue la vacunación es inviable. Sin embargo, sí se puede obligar que para entrar al banco, comprar en el mercado o supermercado, subir la combi o bus, ingresar a cualquier establecimiento público, la persona muestre su DNI y el encargado ingresará los datos a https://gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion/

En esa dirección se verifica si está o no vacunado. No lo está: gracias, vuelva cuando lo esté. Y sanseacabó. El Consejo Regional de Arequipa puede aprobar esa ordenanza para toda Arequipa. Señores, yo no me quiero morir ni matar a mi familia.