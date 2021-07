Universidad Villarreal: examen de admisión será virtual a partir del 24 de julio

La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) informó que su examen de admisión 2020 se realizará el sábado 24, domingo 25 y lunes 26 de julio.

El rector de la casa de estudios, Juan Alfaro, señaló que con el objetivo de que los postulantes se familiaricen con la plataforma a emplearse para el examen de admisión, el sábado 17 de julio se llevó a cabo un simulacro de la evaluación virtual.

“Del análisis realizado durante este simulacro, se pudo corroborar que algunos de los postulantes no lograron ingresar al sistema, motivo por el cual se acordó habilitar por 24 horas el sistema, a partir del martes 20 del presente, a fin de que los jóvenes que no pudieron participar del simulacro tengan la oportunidad hacerlo”, dijo Alfaro en declaraciones para la agencia Andina.

Además, agregó que en esta evaluación participarán los postulantes que solicitaron debidamente su cambio de modalidad; es decir, pasar del examen presencial al examen virtual, lo cual les fue notificado con la debida anticipación mediante correos electrónicos y a través de los medios de comunicación oficiales de la UNFV.

Finalmente, indicó que días previos, se remitió la información a los correos electrónicos de los más de 5.000 postulantes que solicitaron rendir su prueba virtual, para lo cual debían declarar que cuentan con los recursos tecnológicos adecuados. También estaba añadido el protocolo y la guía con el procedimiento que establece los pasos a seguir para el examen de admisión 2020.

UNFV: más de 400 alumnos que ingresaron en 2019 denuncian que no tienen clases hasta ahora

Un grupo de ingresantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, por la modalidad de su centro preuniversitario, denunció que aún no tienen clases, pese a que el rector de la casa de estudios les aseguró que empezarían el mes de mayo.

Ante esa situación, los jóvenes hicieron una protesta en los exteriores de la universidad, a fin de que sus demandas sean escuchadas, ya que son más de 450 alumnos los que se ven afectados.

“Ingresamos en 2019 y hasta la fecha de hoy no tenemos clases. El rector dijo que íbamos a empezar en mayo, pero hasta ahora no se está cumpliendo. Ya son dos años de estudios perdidos. Estamos cansados. Nos comunicamos con diversas autoridades, pero solo vemos desinterés. Queremos comenzar a estudiar. Hemos pagado y nos hemos esforzado, hasta ahora no tenemos clases”, explicó una estudiante a Panamericana.