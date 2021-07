Se frustra donación de 33 obras de arte a museo Carlos Dreyer de Puno

Lo que sería un regalo por el Bicentenario de la Independencia del Perú este 28 de julio, una donación de 33 obras de arte de incalculable valor para el museo municipal Carlos Dreyer de Puno, se frustró.

Desde Dinamarca, Augusto Dreyer, hijo del insigne ciudadano alemán Carlos Dreyer, publicó una carta en una red social, dirigida al alcalde de Puno, Martín Ticona, dando a conocer su malestar por falta de respuesta al ofrecimiento.

La misiva refiere que el 1 de julio se comunicó de la donación a través del correo electrónico al administrador del museo, René Calsín, adjuntando los documentos respectivos y el registro gráfico de las obras para que coordinara con las autoridades de cultura y Aduanas, para proceder al despacho de la donación.

“Hasta la fecha no he recibido respuesta. El envío por un correo especial toma de 10 a 15 días, es decir ya no hay tiempo para que sea entregado el día 28 de julio y los festejos del Bicentenario. Es por esa razón que he decidido retirar mi ofrecimiento de donación hasta un momento más propicio y cuando la ciudad de Puno cuente con autoridades municipales que sí aprecian el arte y la cultura “, señala la carta.

En otro punto del documento, señala como responsables al alcalde de Puno, Martín Ticona, y al administrador del museo, René Calsín, por incapacidad para llevar a buen puerto este asunto.

El museo municipal Carlos Dreyer, ubicado a un costado de la catedral de Puno, alberga 1.800 piezas y reliquias de la época pre inca, inca, colonial y republicana . Este recinto cultural está en la casa del mencionado coleccionista y artista alemán.

La República intentó comunicarse con el administrador del museo para conocer sus descargos respecto a este tema, sin embargo, no respondió a nuestras llamadas.