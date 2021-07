Continuando con su trabajo de fiscalización en los establecimientos comerciales, la Municipalidad Provincial de Paita (Piura) clausuró de manera temporal el local de Plaza Vea por no garantizar los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19.

En horas de la noche, miembros de la Subgerencia de Control Ambiental, Parques y Jardines y Salubridad, Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, Subgerencia de Comercialización, Subgerencia de Fiscalización y Subgerencia de Policía Municipal, llegaron hasta dicho establecimiento, ubicado en la av. Almirante Miguel Grau, para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias contra la COVID-19 en el marco de la Ordenanza Municipal 005-2021.

Tras supervisar las instalaciones del local perteneciente a Supermercados Peruanos S.A, se encontró que los mecanismos de esterilización de calzado no cuentan con químicos desinfectantes y que no hay personal que controle el buen uso de la mascarilla por parte de los clientes. También se evidenció aglomeración de personas al interior de la tienda, que no se desinfecta los carritos que son usados por los usuarios, entre otras faltas.

En ese sentido, el subgerente de Fiscalización, Héctor Pingo, informó que se tomó la decisión, con los funcionarios, de clausurar el centro comercial Plaza Vea en Paita en razón de que no cumple con los protocolos dictados por Gobierno central y regulados por la Ordenanza Municipal 005-2021.