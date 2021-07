Desde este lunes 19 realizarán despistaje de COVID-19 a vecinos de Cercado, SJM y Santa Anita

La Municipalidad de Lima, a través de Sisol Salud, informó que con el objetivo de detectar esta enfermedad en una etapa temprana, este lunes 19 de julio realizará una campaña gratuita de despistaje de COVID-19.

Cabe resaltar que la atención será desde las 8 a. m. hasta las 12 p. m. y el único requisito es llevar el documento nacional de identidad (DNI).

Las campañas de esta semana se desarrollarán de la siguiente forma:

Lunes 19 de julio

En el condominio Patio Unión, en el Cercado de Lima

Miércoles 21 de julio

Complejo deportivo 1 de abril, en San Juan de Miraflores

Viernes 23 de julio

Los Perales, en Santa Anita.

En estas tres campañas se espera atender a cerca de 900 personas con pruebas de descarte de antígeno, según la evaluación de los especialistas.

Las personas que obtengan un resultado positivo recibirán un pulsioxímetro y una bolsa con víveres para que cumplan con la cuarentena respectiva; además, un equipo de médicos de Sisol Salud monitoreará diariamente, vía telefónica, la evolución de cada paciente.

La comuna señaló que estas acciones cuentan con el apoyo de la Alianza para Ciudades Saludables, gracias a Bloomberg Philanthropies en asociación con la Organización Mundial de la Salud y Vital Strategies.

Coronavirus en Perú: presencia de otras variantes, nuevos casos y la amenaza de una tercera ola

La infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), Lely Solari, cree que el impacto de la tercera ola, que según “ejercicios de proyección” comenzaría a fines de agosto, dependerá del comportamiento humano. Piensa que en esta ocasión la variante dominante será la Delta, que hasta ahora suma quince casos en Lima y Arequipa.

Precisamente, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó ayer sábado 17 tres nuevos casos. ’'Esto quiere decir que el virus se está expandiendo y debemos estar protegidos”.

Solari indica que en el caso del Perú, al contar con variantes más “competitivas”, como la Lambda y Gamma, la Delta estaría avanzando con mayor lentitud, pero no implica que no vaya a adquirir protagonismo en una tercera ola. Y al tener una “enorme transmisibilidad” produciría más casos y en consecuencia más muertes. “Yo creo que esta tercera ola lamentablemente va a producir casos de infecciones en los mayores (inoculados), pero (...) la mayoría de muertes va a concentrarse en los jóvenes, que no están vacunados”.

Newsletter COVID-19: La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia.