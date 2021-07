Decana del CEP: “No existe tercera dosis, no podemos estar en contra de algo que no existe”

Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeros del Perú, acudió al vacunatorio en el estadio Carlos Moscoso en Surquillo para hacer entrega de unos ponchos a sus colegas quienes cumplen un papel fundamental en la segunda vacunatón de 36 horas en Lima y Callao.

En tal sentido, la titular del CEP consideró que por el momento no es adecuado promover la colocación de una tercera dosis como refuerzo contra la COVID-19 y la variante Delta. Sostiene que primero debe tener el aval científico.

“No existe tercera dosis, no podemos estar en contra de algo que no existe como norma internacional. Lo único que hay como norma es ponerse las dosis que han sido aprobadas en estas vacunas de emergencia. Tenemos que tener las dosis que están aprobadas internacionamente, todavía no hay una investigación científica que se deben aplicar tres dosis. Cuando exista esa norma el Colegio de Enfermeros será el primero en exigir que se aplique la tercera dosis”, refirió La Rosa a La República.

Del mismo modo, La Rosa comentó que es necesario que se pueda agilizar el proceso de vacunación a la población en general, ya que en cinco meses solo se ha podido vacunar a casi cuatro millones de peruanos.

“Tenemos que pedirle a los políticos que aceleren el proceso de vacunación, en el mundo hay escasez de vacunas, lo importante es que se han podido hacer los contratos, ahora lo que falta es que sigan llegado las vacunas. Aquí en cinco meses se han vacunado a 3 millones 900 mil peruanos, faltan otros 24 millones para poder lograr la inmunización”.

A su vez, la decana hizo un llamado tanto al ministro de Salud, Oscar Ugarte, como a la presidenta Ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, para que culminen la vacunación a las más de 2.500 enfermeras que están desplegadas a nivel nacional para que puedan vacunar a la población en general; además pidió que se cumplan los pagos de técnicas y licenciadas en enfermería que tienen más de tres meses sin percibir sus sueldos.

“Hacemos un llamado al ministro Ugarte y a la presidenta Molinelli a que firmen los contratos cuanto antes y que no dejen a una enfermera sin vacunar, yo he encontrado enfermeras que están ahorita vacunando y ellas no están vacunadas”, culminó.

