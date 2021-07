Coronavirus en Perú: presencia de otras variantes, nuevos casos y la amenaza de una tercera ola

El virus no ha sido vencido. Si bien las cifras están en descenso, la amenaza de una tercera ola es cada vez más latente . Los expertos opinan que la pregunta actual no es si llegará, sino qué podría apresurar su inicio.

La infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS) Lely Solari, cree que el impacto de la tercera ola, que según “ejercicios de proyección” comenzaría a fines de agosto, dependerá del comportamiento humano. Piensa que en esta ocasión la variante dominante será la delta, que hasta ahora suma quince casos en Lima y Arequipa.

Precisamente, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó ayer tres casos nuevos. ’'Esto quiere decir que el virus se está expandiendo y debemos estar protegidos’'.

Vale recordar que el primer caso fue detectado en mayo, en Arequipa; es decir, hace poco más de dos meses. Casi el mismo tiempo que le tomó a otros países, como el Reino Unido, para que la variante delta se convierta en la dominante.

Solari indica que en el caso del Perú, al contar con variantes más “competitivas”, como la lambda y gamma, la delta estaría avanzando con mayor lentitud, pero no implica que no vaya a adquirir protagonismo en una tercera ola. Y al tener una “enorme transmisibilidad” produciría más casos y en consecuencia más muertes. “Yo creo que esta tercera ola lamentablemente va a producir casos de infecciones en los mayores (inoculados), pero (...) la mayoría de muertes va a concentrarse en los jóvenes, que no están vacunados”.

A diferencia de la segunda ola, comenta, en esta ocasión existe un mejor secuenciamiento genómico. Al mes se analizan de 1.200 a 1.400 pruebas en el país, aunque la atención está centrada en Lima y Arequipa.

En tanto, el infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y jefe de la oficina de Epidemiología del Hospital Cayetano Heredia, Carlos Medina, explica que el comportamiento epidémico se basa en tres factores: el comportamiento humano, variantes y transmisibilidad, así como el ambiente social. Por ejemplo, ahora hay marchas promovidas por el contexto político que podrían generar un “despegue epidémico” antes de lo esperado.

Aunque, por el momento, según el analista de datos Rodrigo Parra, a nivel país la positividad (porcentaje de positivos al virus en una cantidad de pruebas) es de 3.9%, la más baja de toda la pandemia . Pero Medina advierte que el incremento de casos recién se vería en unas semanas.

Solari agrega que la vacunación es un factor crucial y que los ciudadanos deben hacerlo en cuanto puedan, ya que tras la segunda dosis deben pasar al menos tres semanas para generar anticuerpos.

¿Estamos preparados?

Parra señala que en este momento hay 500 camas UCI disponibles de un total de 2.600, mientras que al finalizar la primera ola se tenía solo cien libres. “Al día de hoy contamos con cinco veces más camas libres que al final de la primera ola”.

Pero ¿es esto, sumado al superávit de oxígeno de 80 toneladas diarias, suficiente para enfrentar la tercera ola? Para Medina la respuesta es tajante: no. Él considera que “hay que darse cuenta de que en realidad la mortalidad (…) se da principalmente por un retraso de diagnóstico e intervención, más que por no dar una cama UCI”. En la segunda ola, varias personas se trataron en sus casas, con médicos particulares, por temor a los hospitales y no hubo una atención adecuada, dice.

En ese sentido, Parra añade que desde el primero de noviembre hasta el 16 de julio de este año se han registrado 68.201 muertes en domicilios por toda causa, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Sin embargo, remarca que la curva de decesos por Covid-19 con la del Sinadef guardan relación.

Sinopharm

Minsa. El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, señaló que “la tasa de mortalidad de los médicos que completaron su esquema de vacunación con las dos dosis se redujo en 98% (...)”, lo que confirma la buena protección que ofrece la vacuna de Sinopharm.

Estudios. El presidente Francisco Sagasti señaló que a través de cuatro estudios se conoció que la efectividad de la vacuna Sinopharm es “ligeramente por encima del 90% para prevenir hospitalización y el fallecimiento”.

