La madrugada del domingo 18, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó distintas intervenciones en algunos distritos de la capital con la finalidad de detener las fiestas COVID-19 que se realizan en el país y que, muchas veces, son causantes de la alta tasa de contagios.La primera operación policial ocurrió en la cuadra dos del jirón Ayabaca en Comas. Los agentes del orden intervinieron a alrededor de 150 personas que no usaban mascarilla y no respetaban los protocolos sanitarios. Asimismo, el espacio en el que se desarrollaba el evento era muy reducido y las vías de evacuación eran muy angostas, por lo que era un lugar de alto riesgo.En simultáneo, otras 70 personas fueron detenidas en el cruce de las avenidas El Parral y Universitaria, en una discoteca que no cumplía las medidas correspondientes y operaba como un bar.Por otro lado, la PNP intervino un bar en donde se encontraban alrededor de 100 personas.