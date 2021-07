Chiclayo: regidores de MPCH exigen a alcalde rendición virtual de cuentas

Tras un año y siete meses de la única rendición de cuentas, que realizó la gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco, los regidores exigieron a la autoridad informe a la población sobre la construcción de obras, ejecución del gasto público y recursos financieros en aras de la transparencia.

La concejal, Karina Villegas, precisó que Gasco vulneró la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual establece el derecho de control vecinal a los gobiernos locales.

Además -anotó- que la pandemia por la COVID-19, no es excusa para no comunicar a la población de manera virtual los proyectos de inversión pública en ejecución, información del personal, planes estratégicos y atención de los problemas más álgidos que afronta la ciudad de Chiclayo en limpieza pública, mercados, comercio ambulatorio y seguridad.

Gasco no responde

En esa línea, Villegas señaló a La República que el primer documento que remitió al burgomaestre fue el 22 de diciembre de 2020, sin embargo, no hubo respuesta.

“El alcalde no respondió, es por eso que se reiteró el pedido. No es posible que desde diciembre de 2019 a la fecha no se hayan generado espacios para presentar los resultados de la administración municipal”, expresó.

De igual manera, los concejales, Jony Piana y Orlando Puell, lamentaron que el titular de pliego incumpla la norma. “A la fecha, el burgomaestre debía realizar la quinta audiencia, pues la ley establece que sean dos veces al año”, explicó Piana.