Vacunatón: Áncash inmunizará a personas mayores de 50 años por 24 horas ininterrumpidas

Frente a la necesidad de avanzar con el proceso de inmunización contra la COVID-19 en la región Áncash, a las 8.00 a. m. de este sábado 17 de julio inició una nueva edición de la vacunatón. La jornada se desarrollará por 24 horas consecutivas en las instalaciones del estadio centenario Manuel Rivera Sánchez de Chimbote.

En declaraciones recogidas por la Dirección Regional de Salud (Diresa), el titular del sector Salud de Áncash, José Morales De la Cruz, indicó que para esta actividad se ha dispuesto 12.000 dosis de Pfizer, destinadas para aplicación primeras y segundas dosis a las personas mayores de 50 años de edad.

Según detalló la Agencia Andina de Noticias, la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en esta vacunatón fue un adulto mayor de 80 años, identificado como Ricardo Vásquez, expescador y excomerciante de abarrotes, quien acudió solo a recibir su primera dosis.

Por su seguridad, el personal de la Red de Salud Pacífico Norte acompañó al anciano hasta su hogar. Este hombre forma parte del grupo de personas rezagadas que no acudieron por dosis en las fechas programas por la Diresa para su aplicación, no obstante, esa situación no los excluye de ser vacunados.

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población mayor de 50 años a asistir a este vacunatorio para ser inmunizados. La inoculación se realizará hasta las 8.00 horas del domingo 18 de julio. La Policía Nacional se ha comprometido a brindar el resguardo durante toda la jornada.