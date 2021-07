SJM: familia busca a menor de 13 años desaparecida el pasado 6 de julio

Con información de Karla Cruz / URPI - LR

La familia de Mayte Alexandra Espinoza Sandoval (13) denunció su desaparición a través del WhatsApp de La República. La menor se encuentra desaparecida desde el pasado martes 6 de julio. La última vez que se supo de ella fue cerca al paradero Las Plantas, en San Juan de Miraflores.

Según relata su madre, Carmen Vanesa Sandoval Carbajal, Mayte salió ese día a comprar a la bodega de su cuadra, ubicada a solo unas casas de distancia de su vivienda. Fue alrededor de las 5.40 p. m. que salió para no regresar hasta la fecha.

Carmen comenta que su hija no es de tener tantos amigos, solo sus amistades de colegio y que, por ahora, no sospecha de nadie en particular. “Es la mayor de tres hermanos, la única mujer. Regresa hija, te necesito, te extraño mucho. Si alguien se ha llevado a mi hijita regrésemela, por favor”, suplicó.

La última vez que vieron a la menor vestía pantalón azul, polo plomo y zapatillas negras. “Ella tiene cabello negro, ojos negros, contextura gruesa”, agrega la madre.

La familia pide ayuda de la ciudadanía para poder ubicar a la adolescente. Si tiene información sobre su paradero, puedes comunicarte al número 924 302 071 o apersonarte a cualquier comisaría cercana.