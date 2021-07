El Ministerio de Salud (Minsa) realizará este fin de semana el segundo vacunatón en Lima y Callao, con el que espera atender a la población mayor de 45 años que aún no ha recibido ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19. También proyecta llegar a las personas de 50 a 59 años y adultos mayores que no completaron su esquema de vacunación o no acudieron a sus citas en las fechas que les correspondía.

