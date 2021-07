SMP: padre de familia pierde todos los ahorros de su vida tras incendio en su vivienda

Rafael Pozo (58), un padre de familia que había ahorrado para refaccionar su hogar, lo perdió todo tras un incendio de proporciones que consumió sus muebles recién comprados, los acabados de lujo que había logrado costear, electrodomésticos y los ahorros que tenía guardados en su dormitorio en San Martín de Porres. Todo ascendería a más de S/ 100.000.

“ Se ha consumido todo, me he quedado en la miseria total . Se me ha quemado mi dinero, mis documentos y las refacciones que sumarían S/ 70.000” declaró el señor Pozo a La República.

El incendio se habría producido cuando el maestro de obra se encontraba realizando un trabajo de mantenimiento en una habitación del segundo piso de su inmueble ubicado en la cuadra 4 del jirón Santa Fe. Según cuenta, fue sorprendido por una chispa eléctrica que, sumada a una posible fuga de gas, habría iniciado el siniestro.

Al lugar llegaron cinco unidades de bomberos que lograron rescatar a los inquilinos que viven en el tercer piso de la vivienda y que casi quedan atrapados.

“Todo esto era para mi vejez, yo casi soy un adulto mayor. Yo no pido dinero, pido trabajo. Puedo hacer mantenimientos, construcción, acabados de mayólicas y diseños”, comentó decepcionado.

Por otro lado, en su habitación se quemó todo, excepto una biblia que se encontraba en su mesa de noche. “La palabra del señor tiene poder, para mí esto es un mensaje”, señaló.

Si alguien desea ayudar a este padre de familia puede comunicarse al número de celular 938 694 648.