SMP: delincuente agrede y asalta a madre que caminaba con sus dos menores hijas

Una mujer fue víctima de un violento asalto cuando se encontraba junto a sus dos hijas en la calle Las Magnolias, en la urbanización Condevilla, en San Martín de Porres.

La cámara de seguridad registró cuando la madre caminaba llevando el coche donde estaba una de sus bebés y al lado iba su otra niña. En ese momento pasó una mototaxi sin placa de rodaje, de donde descendió un sujeto que bajó en dirección a la agraviada .

La mujer trató de correr, pero fue alcanzada por el malhechor, quien logró quitarle su celular y luego volvió a subir a la mototaxi para huir. Ocurrió a plena luz del día y en presencia de más personas.

“La arrastraron, la han golpeado y se ha raspado. Ella corrió por temor de que le vayan a hacer algo a sus niñas, prácticamente ni un año tiene la bebita que estaba en el coche y la niñita de 6 años, o sea ya no están respetando nada. Entonces es nuestro temor toda esta inseguridad que estamos viviendo hoy en día”, señaló una indignada vecina a Latina Noticias.

Los vecinos de la zona realizaron una protesta para quejarse por los constantes robos que ocurren a pesar de que a dos cuadras se ubica la comisaría de Condevilla. Un hombre señaló que el pasaje Los Duraznos es el punto de encuentro de delincuentes que usan la fachada de mototaxistas.

“En esa esquina se amontonan de 10 a 15 muchachos y todos ellos son raqueteros de la zona, traen a dejar sus motos paradas ahí, se van a fumar, vienen y la Policía pasa, pero nada”, comentó.

A pesar de que ellos intentan alejar a los malhechores, nada pueden hacer, ya que son constantemente amedrentados. “Me amenazan, me dicen ‘ahorita te tiro una bomba, tú no me conoces quién soy’. Yo no los conozco, por eso les pido que se retiren de acá”, manifestó una adulta mayor.