La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad dio inicio a la vacunación de los periodistas de Trujillo vulnerables ante la COVID-19 debido a su exposición continúa para cubrir la noticia del día a día.

Este 16 de julio se aplicaron dosis para 45 hombres y mujeres de prensa que se encuentran trabajando en campo y que pertenecen a la televisión, radio, medios digitales y periódicos.

Esta jornada se da tras diversos pedidos de autoridades, instituciones, sindicatos y hasta del Colegio de Periodistas, ya que según data de este gremio se registran 15 periodistas fallecidos por la pandemia, así como decenas de contagios .

Sin embargo, durante el proceso de vacunación se advirtieron irregularidades, puesto que habrían recibido dosis aquellos que no se encuentran en primera línea.

La titular de esta Geresa, Kerstyn Morote, lamentó estas denuncias que generarían procesos en el Organismo de Control Institucional (OCI), así como otros trámites administrativos.

“Estamos evaluando porque sus mismos compañeros han hecho observaciones diciendo que hay personas, como conductores, que han sido vacunados. Nos sorprende bastante ya que se tiene el objetivo de vacunar a personas de riesgo y que haya esto quita las ganas de seguir con la vacunación a estos grupos”, dijo Morote a La República.

En ese sentido, sostuvo que el Comité de Inmunizaciones aprobó una lista que incluye solo a personal de medios que está en calle y no otros, ya que existen más profesionales de la comunicación que no trabajan de forma presencial y aún no serán vacunados.