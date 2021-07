Norma Roxana Valencia denunció que fue suplantada hasta en dos oportunidades en dos centros de vacunación en el distrito de Ventanilla. La adulta mayor relató que tuvo conocimiento de esta situación luego de que acudiera al centro de inmunización Aljovín en el Cercado de Lima para su primera dosis.

“Me doy con la sorpresa (de) que no solamente he sido suplantada en el asentamiento humano Defensores de la Patria , en Ventanilla, sino también en el Liceo Naval Capital de Corbeta Manuel Clavero Muga , en el mismo distrito también”, indicó para Panamericana.

La víctima de suplantación decidió realizar su denuncia a través de la web del Ministerio de Salud, luego de que le comunicarán que ya tendría una dosis. Sin embargo, ella no ha obtenido ninguna respuesta por este medio. Por ello, intentó comunicarse con la Línea 113 para que puedan darle una solución.

“Me dijeron que acuda a reclamar a Ventanilla. Yo no tengo porque ir allá si yo vivo en Cercado de Lima y los vacunatorios están lejos de mi vivienda. Me puedo exponer demasiado”, sostuvo.

Además, expresó que incluso otras de las soluciones brindadas fue que la propia ciudadana realice un seguimiento a los suplantadores. “En una parte, me dicen que mi programación para la segunda dosis ya está lista para el 22, pero cómo voy a ir a la segunda si no tengo la primera. Al decir eso, me indicaron que yo le haga seguimiento a la persona”, aseveró.

La adulta precisó que ambas suplantaciones sucedieron hace unos días a las 6.00 p. m. y 6.45 p. m, según la información que le dieron desde el centro de vacunación. Ella pide con urgencia que revisen su caso, puesto que quiere vacunarse contra la COVID-19.

“Ayúdenme, por favor. Espero que lo hagan y sancionen a estas personas involucradas en la suplantación”, sentenció.