Nuevamente el gerente regional de Salud de Arequipa, Christian Nova Palomino, alimentaba una falsa expectativa con un vacunatón pero sin dosis. Ayer al mediodía daba detalles de esta jornada para proteger a los mayores de los 50 años y que reciban la primera o segunda dosis el domingo 18 de julio. Se iba a atender de 7.00 horas hasta la medianoche en tres locales grandes con 14 brigadas. “No es irresponsable (anunciarlo), depende de que el Estado cumpla con su palabra”, respondía airado.

El funcionario reconocía que todo dependía de la llegada de más lotes. Esgrimía que había el compromiso de parte del Gobierno de enviar 44 400 vacunas Pfizer en estos días para seguir con la inmunización. Se apoyaba en el acta firmada entre el Gobierno y el gobernador regional Elmer Cáceres el pasado 2 de julio.

Sin embargo el anunció de la “vacunatón” se cayó y Nova reculó. Minutos después de su primera declaración convocó a una conferencia de prensa. “Nos han confirmado hace instantes que no hay vacunas en el país. Por lo tanto, ¿cómo garantizamos la segunda dosis si la mayoría de personas se han vacunado con Pfizer?”, sostuvo el funcionario. Para asegurar la segunda inyección del segmento 50 a 59 años, no se realizará el “vacunatón”. Fuentes de la Geresa, aseguraron que la parte técnica del Comité Regional de Vacunación emplazó a Nova a confirmar la suspensión. “Si no hay dosis cómo vamos a vacunar el domingo”, informaban.

“No van a enviar vacunas en estos días. Por la tanto no se va a realizar las vacunación hasta que se nos envíe”, declaró Nova. La brecha a cubrir son 137 mil personas que no recibieron la segunda inoculación, 109 mil en la provincia de Arequipa y 28 mil en provincias. Con la medida se asegura la dotación para la segunda dosis programada para los de 50 a 59 años que se llevará a cabo desde mañana 15 de julio al sábado 17.

Se aplaza vacunar a zonas rurales

Sobre la vacunación de 18 a 49 años en distritos rurales de las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caravelí y Caylloma (a excepción Majes), se ratificó la postergación que debía iniciar mañana. El martes 13 de julio recién ingresaron al país vacunas Sinopharm. Nova indicó que llegarían este viernes o sábado a la región. El compromiso es que lleguen 64 800 para proteger a 66 717. Con ello aún no hay fecha oficial del arranque.

Mientras que el segmento de 46 y 47 años que se debían protegerse desde la siguiente semana se suspenderá. Hoy culmina la vacunación de 48 y 49 años en 13 distritos de la ciudad de Arequipa. El médico sostuvo que recién el nuevo lote de dosis Pfizer llegarían después del 22 de julio, fecha que llegarán al país.

Poco avance en vacunación de 48 y 49

Hoy se cierra la vacunación de 48 y 49 años. Les corresponde a ciudadanos cuyos dígitos del DNI terminan en 8,9 y 0. La jornada se da en 13 distritos.

El representante de la Red Asistencial de EsSalud Arequipa, Yuri Vilca, sostuvo que solo se logró vacunar en primeras dosis a cerca de 7 mil personas de 48 y 49 años. No era la óptimo. Los vacunatorios estaban vacíos. Para el director de la Red de Salud Arequipa Caylloma, Miguel Yucra, solo se avanzó 20%. Aún así el gerente de Saludindicó que no cambiarán la estrategia. “No sabemos dónde están esos 40 mil. Vamos a evaluar que está pasando”, sostuvo.