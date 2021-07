Un grupo de simpatizantes fujimoristas liderados por La Resistencia forzaron y tiraron abajo las rejas de la alameda Chabuca Granda para ingresar a Palacio de Gobierno. Pese a que la Policía intentó comunicarse con ellos, estos hicieron caso omiso.

De acuerdo con Canal N, los agentes policiales lanzaron un gas lacrimógeno para tratar de separarlos y que no logren su cometido.

Pero no solo no acataron a las autoridades, sino que agredieron y acosaron a la periodista del referido medio. Se trata de Fátima Chávez, quien estaba realizando una transmisión desde el lugar, cuando varios miembros del grupo La Resistencia se acercaron a vociferar cerca de la cámara. Además, muchos de ellos no contaban con mascarilla, lo que exponía más a las personas ante el coronavirus.

Según las imágenes difundidas, un sujeto se acercó de manera violenta, gritó a Chávez y también la empujó. Pese a que la comunicadora comenzó a alejarse, los simpatizantes fujimoristas la siguieron para acosarla.

Mujer insulta ante las cámaras, mientras la reportera se aleja. Foto: Canal N /captura

Lo mismo sucedió con John Reyes, fotoperiodista de La República, a quien tiraron al suelo y golpearon. El atacante llevaba una mascarilla negra, un casco de obrero y tenía puesta, como si fuera una chalina, una prenda de vestir color celeste, lo que dificultó su identificación.

Agresión a fotógrafo John Reyes. Foto: Aldair Mejía / La República

Así también, este miércoles, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, denunció que un grupo de personas vinculados a Fuerza Popular no lo dejaron trasladarse a Palacio, debido a que el auto en el que se encontraba fue golpeado.

“Cuando estaba hacia Palacio, un contingente de manifestantes de Fuerza Popular rodeó el carro que identifico como oficial y empezaron a apalear y apedrear el carro. Hemos estado como 20 minutos inmovilizados, con una violencia que no tiene ninguna justificación contra un auto del Gobierno”, sostuvo en conferencia de prensa.