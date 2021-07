Decir que las vacunas no sirven es un error que costará vidas

Mucha gente no está yendo a vacunarse. ¿Qué esta pasando?

Hay muchos motivos. La programación en Arequipa ha tenido alteraciones porque no se están enviando vacunas. También hay una falta de comunicación. La Gerencia Regional de Salud publica y ahí nomás queda. Se debe pedir apoyo a los colegios profesionales. Además la población menor de 50 creen que no se van a enfermar.

¿La desinformación y las fake news están saboteando la vacunación?

Definitivamente. Por redes sociales se difundió que en Puno estaban colocando la vacuna y a las mujeres les estaba creciendo los senos. Comentarios fuera de lugar. Alguien envía eso y comienza difundirse y va creando temor o indiferencia. Hay que reconocer que los menores de 50 están más enterados de las redes y que no le prestan atención a la salud.

¿Qué mito más escuchó de la vacuna?

Que con la vacuna te colocan un chip. El día de hoy (ayer) incluso la OMS ha sacado un comunicado que no se está colocando ningún chip.

En la Amazonía no quieren vacunarse y muchos menos con la Sinopharm…

Hubo una mala comunicación. La (vacuna) Sinopharm es efectiva comparada a otras cobertura. Nos protege hasta un 79 a 80%. Ha surgido el mito que la Sinopharm no es una buena vacuna. En realidad la OMS ha reconocido a todas. Los más expuestos son los médicos y el personal de salud y se les colocó la vacuna china porque estaban muriendo. Ahora ha disminuido las muertes. Muchos dicen para qué vacunarnos o no sirve. Eso es un error garrafal que va a costar vidas y que la pandemia siga durando con la aparición de más variantes agresivas.

Se va iniciar la vacunación en zonas rurales. ¿Habría riesgo de rechazo?

Ahí no están muy difundidas las redes sociales. Pero impera lo que dice la autoridad o la persona representante. Si un alcalde se vacuna, ellos se vacunan. Si nadie lo hace, no se vacunan. También afecta mucho el empoderamiento del personal de salud, que se confíe en ellos.

Muchos también tienen temor a que la vacuna los afecte…

Lo hemos visto hasta en el sector salud. ‘Que me va a doler la cabeza’, ‘que me pueda dar un shock’. En realidad la vacuna no le va a causar ningún problema, quizás un malestar muy ligero. Pero cuando uno va condicionado cualquier síntoma le achacan a la vacuna.

¿Falta mejorar una estrategia comunicativa?

Ha fallado el Gobierno con una política de comunicación efectiva y también la Geresa. El gerente era contradicho por el gobernador (Elmer Cáceres). La gente ante esas dudas e incertidumbres opta por lo más sencillo, no me vacuno. La única manera de revertir esto es dando el ejemplo. Sería bueno que el acalde o el gobernador se vacunen.