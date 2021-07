Trujillo: ex terminal terrestre Santa Cruz no reabrirá sus puertas

Tras las protestas y las muestras de rechazo de los vecinos de Chicago y Santa María (Trujillo) a través de sus alcaldes territoriales, el ex terminal terrestre Santa Cruz no volverá a funcionar.

Semanas antes se había anunciado que el espacio podría reabrir en beneficio de los transportistas que tienen como destino provincias costeras de La Libertad, como Ascope y Virú.

En diálogo con La República, el burgomaestre vecinal de Chicago, Carlos Guevara, sostuvo que en la última reunión con el alcalde provincial, José Ruiz Vega, y las autoridades correspondientes se acordó que se respetará la ordenanza del 2019 que determinaba el cierre.

“El alcalde ha pedido a los regidores la reconsideración de este acuerdo de reabrir el terminal y me ha asegurado que no se dará. Es una decisión definitiva, por parte del Ejecutivo no se permitirá”, precisó Guevara.

Según la autoridad, los regidores también han mostrado su respaldo y se dará marcha atrás a esta idea.

Por otro lado, Guevara resaltó que se tendrá una próxima reunión con la comisión de alcaldes vecinales así como con Ruiz Vega para determinar acciones ante la informalidad que se da en la zona.