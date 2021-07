Puno: Consejo Regional pedirá plan de trabajo a nuevo director de Salud

La designación del médico Jorge Sotomayor Perales como el nuevo director de Salud en Puno sigue generando controversia. Al respecto, el presidente del Consejo Regional, Jorge Zúñiga Pineda, señaló que solicitará al funcionario su plan de trabajo a fin de efectivizar medidas durante la pandemia y una eventual tercera ola. Asimismo, evaluará junto a los consejeros la gestión de Sotomayor de forma mensual.

Zúñiga detalló a Exitosa que el nuevo funcionario debe establecer algunos cambios en la Dirección Regional de Salud. Por ejemplo, sugirió que se debería cambiar a encargados del área de Epidemiología y también solicitar más camas UCI al Minsa.

“A la semana de cumplir su cargo, lo vamos a convocar al Consejo Regional para que nos presente su plan”, indicó a Exitosa.

De otro lado, manifestó que se mantiene a la expectativa de la gestión que tendrá Sotomayor a cargo de la Diresa. Recordó que este funcionario estuvo a cargo de la Red de Salud San Román y se realizaron varios cuestionamientos. “Como no solucionó allá, también me queda la duda si pueda hacer lo mismo en la Diresa. Si es más de lo mismo, no tendría ningún significado este cambio”, alegó.

Sotomayor Perales también fue candidato al Congreso por el partido Podemos Perú mientras era director de la Red de Salud San Román. En ese entonces, el consejero regional Isidro Pacohuanaco Pacco, a través del medio Pachamama Radio, solicitaba la remoción del cargo al sustentar que los candidatos podrían aprovecharse de los recursos del Estado para sus actividades proselitistas. El caso llegó a conocimiento del Ministerio Público y el médico tuvo que solicitar licencia.

El gobernador Agustín Luque Chayña oficializará como director de la Diresa Puno a Sotomayor Perales el próximo miércoles 14 de julio en una ceremonia. Hasta el momento, la disposición del cargo fue establecida a través de la Resolución Ejecutiva Regional n.º 244-2021.