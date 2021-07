Niño con leucemia necesita donantes de sangre y plaquetas para afrontar su tratamiento

Jhanet Medina Portocarrero abandonó junto con su hijo Franck, de 8 años, las pampas de Pomalca, en Chiclayo, para llegar a Lima y lograr la recuperación del niño, quien padece de leucemia.

“Mi niño fue diagnosticado con leucemia en 2019 y se atendía en EsSalud, pero actualmente se trata mediante el SIS”, cuenta Jhanet.

El niño no pudo continuar con el tratamiento en Chiclayo debido a que el SIS en dicha ciudad no tiene cómo tratar la enfermedad, sostuvo la madre. “Ahora estoy con mi niño en el hospital de San Borja. Cuando salgamos iré a casa de un familiar acá en Lima”, apuntó.

“Necesitamos donantes de sangre O+ y plaquetas, más de plaquetas porque mi niño desde que llegó le han colocado más de 15 plaquetas y no tenemos cómo devolver”, señaló.

De acuerdo a la madre del menor, este jueves 15 su hijo empezará el tratamiento y será cuando más se necesite las plaquetas, porque las quimioterapias son muy fuertes.

“Pido encarecidamente a todas las personas que nos puedan ayudar, que se acerquen al Hospital del Niño en San Borja para poder donar sangre y plaquetas para mi niño, porque lo necesita mucho, ya que a cada momento le hacen transfusiones”, exhortó.

“Él sufre y, muy por el contrario de lo que se cree, es quien me da a mí fuerzas. Me dice: ‘Mami, tranquila. Tú me dejas y no tengo fortaleza para salir, te quiero ver a mi lado’. Estoy apoyándolo y confiando en Dios para que todo esto pase y quede en el recuerdo”, evocó Jhanet.

Si desea apoyar a la recuperación de Frank, puede comunicarse al siguiente número: 963 229 202