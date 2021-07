Descoordinación en proceso de vacunación en Arequipa

Una fila se formó en el colegio Juana Cervantes, un punto de vacunación del Cercado de Arequipa. No eran personas de 48 ni 49 años, para quienes se inició la inmunización ayer, sino de 50 a 59 años que buscaban recibir su segunda dosis para estar totalmente protegidos contra el Covid-19. Cartilla en mano reclamaron porque no se les permitía inocularse. “No hay nadie adentro. Es injusto. No tienen criterio”, sostuvo Javier (54). “Tengo que viajar”, indicó una mujer airada.

“En mi tarjeta me pusieron el 12 (de julio)”, sostuvo una señora en el Complejo Rayo Chachani, esta vez en Cerro Colorado. “Puede vacunarme, tengo que viajar”, suplicó otra mujer en la Plaza Mayta Cápac de Miraflores. En el estadio de la UNSA y en colegios como en el I.E. José de Sucre de Yanahuara, parque La Melgariana en José Luis Bustamante y Rivero, sucedieron muchos más casos.

“De repente no hubo una buena compresión de los comunicados. Son bien claros”, contestó sobre las quejas Elsa Quispe, jefa de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa). Explicó que las personas entre 50 y 59 años recibirán la segunda dosis desde el jueves 15 de julio hasta el sábado 17. El lunes 19 es para rezagados.

Para variar la protección de 48 y 49 años no fue exitosa en su primera fecha. En los 25 puntos disponibles en 13 distritos, se observó la presencia de pobladores para vacunar durante las primeras horas, pero luego sus ambientes lucían vacíos. A las 10.00 de la mañana en la Plaza Mayta Cápac de Miraflores, solo se habían vacunado un poco más de 100, cuando la meta es llegar a los 500 por día.

Ruperto Dueñas, director de Salud de las Personas de la Geresa, aseguró que haber programado ambas vacunaciones hubiera generado aglomeraciones. “El Gobierno tenía que enviar vacunas para los de 40 a 49. Solo ha llegado 56 mil que no son para ese grupo etario, sino para continuar con la segunda dosis de 50 a 59. Entonces el compromiso que asumieron no se ha cumplido”, se excusó Dueñas. La decisión de inocular a los de 48 y 49 fue de la Geresa para cumplir el anuncio del gobernador Elmer Cáceres Llica. La decisión pasó factura a los de 50 años.

Suspenden vacunación

Dueñas también informó que la vacunación al grupo etario de 18 a 49 años en provincias altas, se suspende. La Geresa anunció que arrancaban el jueves 15 de julio. Dueñas sostuvo que dependen de los lotes que envíe el Gobierno. “Vamos a correr unos cuantos días en las provincias. Nosotros dependemos dela llegada de vacunas. Es posible que iniciemos la siguiente semana”.

El funcionario informó que hoy o mañana arribarían 64 mil vacunas Sinopharm para este segmento de población. Se utilizarán estas dosis porque la cadena de frío, entre 2 a 8 grados, es más manejable.v

Aclaran sobre segunda dosis

Elsa Quispe, jefa de Inmunizaciones de la Geresa, indicó que la fecha puesta en las cartillas de vacunación para las segundas dosis es referencial. Explicó que a partir de esa fecha para adelante puede recibir la nueva inyección. “El intervalo mínimo es 21 y el intervalo máximo no hay. No hay que preocuparse porque su segunda dosis no la va a perder”, indicó.