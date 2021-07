El ministro de Salud, Óscar Ugarte, se pronunció sobre el pedido del Colegio Médico del Perú de aplicar terceras dosis de vacunas al personal de primera línea.

El funcionario señaló que aún no se ha determinado la necesidad de nuevas inoculaciones, debido a que todavía no se conoce exactamente cuánto dura el efecto de los fármacos.

“Recordemos que el proceso de inmunización en el mundo se inició a fines del año pasado, por lo que los especialistas no han tenido el tiempo suficiente para comprobarlo”, recalcó por medio de un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa).

No obstante, agregó que el Gobierno contempla esa posibilidad, por lo que se adquirieron más lotes de las necesarias para las campañas. “Durante los próximos meses llegarán, de forma progresiva, alrededor de 50 millones de vacunas que servirán para terminar de vacunar a la población e inocular, de ser necesario, una tercera dosis”, apuntó.

En tal sentido, indicó que se manejan tres opciones ante posibles refuerzos: aplicar las dosis regulares, adquirir las que están siendo desarrolladas por los laboratorios o inocular las vacunas de Pfizer a quienes recibieron la de Sinopharm.

Sobre la última posibilidad, aseveró que aún no hay estudios científicos que lo avalen. “Nosotros nos hemos comunicado con el laboratorio y con los expertos de nuestro Comité de Ética y no recomiendan este método debido a que esto no está comprobado por la ciencia”, afirmó.

Por último, resaltó que estudios internacionales y nacionales están comprobando la eficacia de los medicamentos de Sinopharm, en cuando a la reducción de hospitalizaciones y fallecimientos. “Estudios llevados a cabo por el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) demuestran una protección del 90% y el 94% ante el riesgo de fallecer por COVID-19”, enfatizó.