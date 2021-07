Mientras que se destacan los resultados del primer Vacunatón de Lima y Callao, que superó la meta prevista con un total de 239.439 dosis aplicadas, otras regiones del Perú aseguran que están interesadas en replicar esta estrategia, pero, actualmente, eso resulta difícil, y en ciertos casos irrealizable, porque les falta lo más importante: las vacunas.

Eso lo han manifestado a este diario las gerencias y direcciones de salud de regiones como Puno, La Libertad, Ica y Loreto. También lo han hecho en Arequipa y Amazonas, las cuales alistan jornadas intensivas para esta semana, pero coinciden en que existe un déficit de dosis.

Conocido el balance positivo de la jornada, de 36 horas ininterrumpidas, dirigida a los rezagados y a aquellos de 47 a 49 años de Lima, la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, informó ayer que en ese periodo se inoculó en todo el país a 344.909 personas y que regiones como La Libertad, Arequipa, Junín, Ica, Apurímac y Lima provincias estarían planificando su Vacunatón, lo cual ellos apoyarían.

No obstante, en la Libertad, que inmuniza a los de 54 años a más, la gerenta regional de salud, Kerstyn Morote, detalló que, si bien les gustaría seguir esa estrategia, no cuentan con dosis necesarias para ello. “Ya aplicamos 430.000 de 460.000 recibidas. Hemos demostrado que sin contratar a personal externo en 5 días inoculamos 92 mil, por eso nos llama la atención que el Minsa no nos abastezca. Preocupa la distribución”, aseguró.

Según señaló, entre el 9 y 12 de julio estaba programado recibir 131.000 dosis (56.000 de Sinopharm y 75.000 de Pfizer); sin embargo, ayer se les informó que aumentarán a 77.000 las dosis del primero y del segundo solo llegarán 5.000. “En la quincena de junio hubiéramos acabado con 50 años. Pero con eso no podemos avanzar en nada, solo aplicar las segunda dosis”.

Similar es el panorama en Puno, donde se informó que de 192.000 dosis recibidas, ya se han colocado 163.000; y las restantes están destinadas a profesores rurales, comunidades indígenas y segundas dosis. “Podemos hacer cualquier actividad, pero no hay vacunas. Deben distribuirse de manera equitativa. Necesitamos, al menos, 100.000 para 50 a más”, dijeron. Ahí acaba de arrancar la vacunación de los de 58 a más.

Para la Diresa de Ica, que tiene cerca de 100.000 personas con ambas dosis, hubiera sido óptimo el desarrollo del Vacunatón no solo en Lima, sino en todas las regiones con alta letalidad. “Hay personal listo, pero no nos han enviado vacunas. La gente ha ido a la capital a vacunarse”.

Carlos Calampa, de Loreto, precisa que en su región un Vacunatón como el de Lima no funcionaría, por las condiciones del tiempo y el personal insuficiente para armar brigadas en todas las cuencas. A esto suma que necesitan más vacunas para seguir la aplicación de personas mayores de 50 años y llegar a los 40. “Minsa dice que tenemos vacunas y hay, pero son para la periferia y no para las capitales de provincia, donde aplicamos Pfizer”.

Precisamente, Gabriela Jiménez, del Minsa, indicó que a la regiones de la selva se les ha asignado vacunas que tengan algunas condiciones, como la cadena de frío, para ingresar a zonas rurales. “Loreto tiene stock de vacunas, incluso, se les envía un adicional, de acuerdo a su programación de 50 años”. Agregó que hay más de 27.300 vacunados en zonas rurales.

Avances para Vacunatón

Arequipa, que inmuniza hoy a los de 48 y 49 años, tiene la intención de desarrollar este domingo un Vacunatón de 24 horas para cerrar la brecha de más de 7.000 rezagados sin primera o segunda dosis. “Como en otras regiones, no hay dosis para eso, pero pediremos que nos envíen más y si no, cogemos de lo que hay con el compromiso de que nos envíen luego”, dijo su gerente Christian Nova, quien hasta ayer por la tarde lo evaluaba.

Por su parte, Elías Bohórquez, director de salud de Amazonas, con más de 6.000 dosis aplicadas, anunció que realizarán un Vacunatón Amazonense, dirigido a más de 22.000 personas de 57, 58 y 59 años, del jueves al sábado de 7 a.m. a 6 p.m. “Hemos decidido redistribuir las dosis para que más se vacunen. Mi meta es que en una o dos semanas vacunemos de 50 años a más”. Para cubrir este grupo, dice, faltaría cerca de 56.000 dosis.

A la fecha se han repartido 11,7 millones de dosis en el país

Más de 11,7 millones de dosis se han repartido en 66 puntos de todo el país.

Pese al desfase con las cifras de regiones, el Minsa señala que Ica, La Libertad y Lambayeque tienen la mayor cobertura con ambas dosis; mientras que Madre de Dios y Pasco la menor.

Se espera que hoy o mañana llegue el tercer millón de Sinopharm a regiones. Ayer se enviaron lotes de Pfizer a 14 regiones.

Al cierre, en el país se han aplicado más de 9,5 millones de dosis.

En el caso de Lima, el titular del Minsa, Óscar Ugarte, reiteró que se evalúa ampliar el horario de vacunación hasta la noche. También dijo que este sábado y domingo, durante el segundo Vacunatón, se inmunizará también a los de 45 y 46 años. “Esperamos que no se modifique el cronograma de vacunación”.

Reacciones

Kerstyn Morote - Geresa de La Libertad

“Nos sorprende bastante que el ministerio, en vez de otorgar dosis a todas las regiones, siguiendo aspectos técnicos y epidemiológicos, a La Libertad -con dos millones de personas-, no nos de vacunas”.

Elías Bohórquez - Diresa de Amazonas

“Aún hay un déficit de vacunas, pero no podemos tenerlas en almacén cuando hay gente que muere. Trataremos de vacunar a más personas para que el Minsa vea que no hay y se preocupe en enviar más dosis”.

Christian Nova - Geresa de Arequipa

“Lima ha tenido una buena experiencia porque, claro, tiene más vacunas. Nos dicen: ‘Asuman el reto’, pero con qué. Enviaremos un documento para que nos manden dosis e iniciemos nuestro Vacunatón”.

La clave

El sábado 10 se logró un récord nacional de vacunación diaria de 233.864 dosis aplicadas. Se evalúa avanzar en un grupo de edad para el tercer Vacunatón.

Avance. Si bien emocionó que se haya llegado a la meta en Lima, urge apoyar a las regiones. Foto: Rodrigo Talavera/La República