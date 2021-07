Ugarte tras vacunatón: Mejoraremos la comunicación, hubo gente que no estaba enterada

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que el primer vacunatón 2021, organizado el último 10 y 11 de julio, superó la meta y se logró aplicar más de 220.000 dosis contra el coronavirus. No obstante, sostuvo que una primera lección de la campaña de vacunación fue que se debe mejorar la comunicación, debido a que algunas personas no sabían si debían acercarse o no.

“Una primera lección es la comunicación, hay personas que no se habían enterado. Es decir, sabían que había campaña de vacunación, pero no se habían enterado en qué momento les tocaba por corte de edad. Tenemos que afinarlo, tenemos que hacer una comunicación más directa. Estamos revisando”, detalló a TV Perú Noticias.

Asimismo, reiteró que, del total de inoculados en el vacunatón, el 20% representa a los pendientes de la segunda dosis, quienes ya completaron su vacunación gracias a la campaña. Además, sostuvo que se acercaron en gran cantidad las personas mayores de 47 años.

Las próximas jornada de 36 horas continúas se llevarán a cabo este sábado 17 y domingo 18 de julio, en las que incluirán a pendientes de la primera o la segunda dosis, y a personas de 45 años a más; asimismo, el sábado 24 y domingo 25 para rezagados y adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades.

¿Cómo saber si me toca la vacuna?

Ingresa a consultas.pongoelhombro.gob.pe

Digita tu número de DNI y acepta la política de privacidad

Presiona en consultar

En pantalla se mostrará si estás en el Padrón Nacional de Vacunación y si tienes una cita programada

Si aún no tienes fecha de vacunación, aparecerá este mensaje: “Te encuentras en el Padrón Nacional de Vacunación. Seguimos trabajando para integrar la información de tu fecha y lugar de vacunación. Por ahora, puedes consultar si tu vacuna ya está programada en otras plataformas oficiales”.

