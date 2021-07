Surco: conductor de camioneta fuga tras embestir y causar la muerte a motociclista

Con información de María Pía Ponce / URPI-LR

La noche del viernes 9 de julio, un repartidor de delivery murió luego de ser impactado por un camioneta en la cuadra 29 de la avenida Velasco Astete, en Surco. Los deudos denuncian que hasta el momento ninguna persona ha sido detenida por el hecho.

En las cámaras de seguridad de la zona se observa cómo Alexander Enrique Aliso Sierra (26) fue embestido por la camioneta de placa AYM-175. El conductor de esta última unidad bajó y, tras ver que el motorizado se encontraba muy mal herido, huyó del lugar dejando su vehículo y a los dos hombres que lo acompañaban .

Los paramédicos del distrito llegaron y trataron de auxiliar al joven repartidor trasladándolo a la clínica Maisón de Santé, pero finalmente perdió la vida.

Hasta el lugar del accidente se apersonaron amigos y la pareja del fallecido, Charyth Vásquez Márquez, quienes grabaron al interior de la camioneta, constatando la presencia de botellas de licor.

Licor encontrado al interior de camioneta implicada. Foto: Charyth Vásquez

Vásquez Márquez contó a La República que ella trató de acercarse a las acompañantes del conductor implicado. Según su versión, estas se mantuvieron alejadas y la agredieron verbalmente cuando intentó tomarles fotos.

Asimismo, aseguró que le pareció irregular que los sujetos estén conversando aparatados con efectivos de la comisaría de Sagitario.

La pareja del motociclista denuncia que a pesar de que los hombres en mención fueron testigos del accidente no fueron trasladados a la dependencia policial para que rindan su manifestación y revelen el nombre del conductor de la camioneta.

De acuerdo con registros públicos, la camioneta se encuentra a nombre de Franco Santa María Sánchez Moreno (24); no obstante, esta persona tampoco ha sido citada a declarar.

“Hasta ahora, la Policía no ha hecho nada. No hay ningún detenido, no nos dan ninguna información”, reclamó Vásquez.

Los deudos esperan que las autoridades consideren todos los testimonios y pruebas posibles a fin de resolver el caso y determinar responsabilidades en el accidente que le quitó la vida al repartidor de delivery.