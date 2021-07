Se superó la meta. Al menos 220.602 dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus se aplicaron en la primera jornada masiva de inmunización, denominada Vacunatón, en Lima metropolitana y el Callao. Lo esperado, inicialmente, era inocular a 200.000 personas en las 36 horas de atención ininterrumpida.

Del total, alrededor del 20% corresponde a los rezagados; es decir, los adultos mayores o personas con más de 50 años que aún tenían pendiente su primera o segunda dosis, necesaria para protegerse de la forma más agresiva o la muerte por el Covid-19. El resto, entonces, lo conforman aquellos que tienen 47, 48 y 49 años, a quienes también estaba dirigida la jornada.

Esta estrategia, aplicada por primera vez en la capital, se focalizó en 21 centros de inmunización, en los que 887 brigadas de médicos, enfermeros y técnicos atendieron en 3 turnos de 12 horas. En las actividades diurnas se identificaron puntos con poco público; sin embargo, en la noche y madrugada se superó las 100.000 dosis aplicadas y se elevó la afluencia en locales como los estadios municipales de Surquillo, Santa Anita, Luis Gálvez Chipoco de Barranco; así como en el Jockey Plaza o en el parque zonal Mayta Cápac, de SMP. Muchos ciudadanos acudían después de trabajar.

A raíz de esto, el Ministerio de Salud (Minsa) ahora evaluará la posibilidad de replantear los horarios de los días regulares de vacunación, de tal forma que en centros seleccionados de mayor capacidad la atención ya no sea de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., sino que se amplíe hasta las 7:00 p.m.

“Hay algunas personas que no han recibido información suficiente, por eso acudían a vacunarse. Una primera lección han sido los horarios. Para muchos era imposible venir en la mañana y su mejor horario es en la noche o la madrugada. Entonces tenemos que adecuar estos servicios a condiciones de trabajo y vida de las personas”, refirió el titular del sector, Óscar Ugarte.

Esta situación también se hizo evidente en el Estadio Monumental, de Ate, que en la noche del sábado registraba largas colas; mientras que en la mañana de ayer el público era escaso. “Quiero agradecer a Dios e invitar a toda la ciudadanía a que venga a vacunarse. Gracias por la oportunidad, Diosito”, refería un usuario en el vacunacar.

En el Parque de la Exposición, por la noche del sábado, hubo una larga cola conformada, en su mayoría, por mayores de 50 años que recién acudían a recibir su primera dosis. “Tenemos que cuidar el trabajo y no había cómo venir. Me tocaba el martes”, dijo Pedro Ponce.

Mientras que en el interior de este local, las brigadas se esforzaban en esta larga jornada; en los exteriores, personas no identificadas emitían mensajes, sin sustento científico, que atentaban contra la vacunación y la salud pública. No fueron intervenidas. “Pueden dar su opinión siempre que no impidan físicamente o con medidas de coerción a que las personas accedan a la vacunación. Invitamos a no hacer caso a esos mensajes falsos”, declaró Ugarte al respecto.

Que no se detenga el proceso. El nuevo Gobierno deberá continuar con el ritmo de la vacunación. El objetivo es que se inmunice a los peruanos mayores de 12 años hacia fines de año. Foto: John Reyes/La República

Puntos por afinar

Pese a las campañas de desinformación, en el Perú ya se han aplicado más de 9,3 millones de dosis, lo que quiere decir que alrededor del 40% de la población objetivo ha recibido, al menos, una dosis, agregó Ugarte. “Hasta fin de mes habrán llegado más de 19 millones de dosis (desde febrero). El grupo etario de 30, supongo, que entra en agosto”.

El presidente Francisco Sagasti dijo que su gestión está instalando un sistema para “mostrar que se puede vacunar bien y rápido, y dejar todo listo para el próximo Gobierno”.

En relación con el desarrollo del Vacunatón, el jefe de la Oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, Alberto Huerta, señaló que si bien el sistema se debe replicar por su acogida, aún se requiere reforzar la seguridad y la iluminación de los vacunatorios, como el de la Videna; además se debe incrementar el número de brigadas en el estadio Gálvez Chipoco y mejorar la comunicación para los usuarios del Jockey Plaza, dado que se trata de un vacunacar. Allí hubo usuarios que acudieron creyendo que también se atendía de forma peatonal. También se debe reforzar el registro de información en el sistema.

Logro. El ministro de Salud y la premier saludaron a brigadas. Foto: difusión

En regiones

Si bien la mayor capacidad logística se centró en Lima y Callao, Junín y Áncash también realizaron su Vacunatón. Arequipa se sumaría este fin de semana, dice el Minsa, aunque esto aún no lo ha hecho público el Gobierno regional. En tanto, Cusco y las regiones del norte lo evaluarían. “Los apoyaremos no solo con vacunas, sino con asistencia técnica”, dijo Ugarte, quien agregó que cada región lo adaptará a su realidad.

Sin embargo, el avance aún es desigual. Mientras que Tacna anuncia para hoy el inicio de la inmunización a los mayores de 38 años, la última semana Tumbes empezó a inocular a los mayores de 59 años e Ica a los de 55 años. La Diresa de esta última señaló que no hay un reparto equitativo de vacunas y que estas se centralizan en la capital.

Otras dos jornadas

Los que no llegaron a recibir su dosis este fin de semana, y formaban parte del público objetivo, podrán hacerlo en estos días. Además, habrá otras dos jornadas de Vacunatón en Lima y Callao. Una, este sábado 17 y domingo 18, la cual incluirá a personas de 46 y 45 años; y otra será el sábado 24 y domingo 25, que incorporará a los adolescentes (12-17 años) con comorbilidades. En un país con más de 190.000 vidas perdidas, vacunarse es una deuda con quienes no lo lograron.

Para pueblos indígenas y docentes rurales

Anoche llegaron más de 380.000 nuevas dosis de la vacuna china de Sinopharm. Sumadas a las 614.000 del último sábado, se trataría del tercer millón de Sinopharm.

Según Ugarte, se tiene previsto que hacia agosto arriben otros tres millones. Además, arribarán 508.000 dosis de AstraZeneca y 3 millones de Pfizer. Esto será para docentes rurales y comunidades indígenas. “Habrá 19 millones de los 68 millones comprometidos”.

