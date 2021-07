Habrá una hora más de plazo. A partir de hoy, el toque de queda en Lima y Callao, que se ubican en nivel de alerta alto, comenzará a la medianoche y concluirá a las 4 de la mañana. Además, los domingos se podrán utilizar los vehículos particulares.

Estas medidas aplicarán hasta el 1 de agosto, periodo en el que ambas ciudades mantendrán dicho nivel de riesgo al igual que otras regiones, según la última disposición de la Presidencia de Consejo de Ministros.

Debido a esos cambios, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao informó que a partir de hoy el horario de las combis, micros y buses será de 4:30 a.m. a 11:30 p.m. En tanto, el Metro lo hará de 5 a.m. a 10 p.m. de lunes a sábado y los domingos desde las 5:30 a.m. a 10 p.m. El Metropolitano funcionará de lunes a domingo de 5:15 a.m. a 10:30 p.m. Y los corredores tendrán el horario de 5 a.m. a 10:30 p.m.

Los taxis autorizados operarán las 24 horas del día.

Se debe indicar que esta flexibilización de las medidas se da producto a la reducción de casos y decesos por el Covid-19. Sin embargo, hay que mantener los cuidados respectivos de bioseguridad porque, ante una tercera ola, Lima metropolitana sería una de las ciudades más golpeadas en un peor escenario, según el reciente Plan de Respuesta elaborado por el Ministerio de Salud.

Anoche, el titular del Minsa, Óscar Ugarte, precisó que se habían descubierto tres nuevos casos de la variante Delta tras la vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud (INS). Dos de ellos se hallaron en Lima y uno en Arequipa. “El virus está circulando en el país. Ahora no podemos decir cuándo aparecerá una tercera ola, pero debemos estar prevenidos”, reiteró.

De esa manera, ya hay 12 casos de la variante Delta en Perú.

Por eso, como medida de contingencia, el sector detalló que, desde el inicio de la pandemia hasta junio, en Lima se ha incrementado en 65% el número de camas de hospitalización y en 263% el de camas UCI.

MTC dicta nuevas medidas sanitarias para vuelos aéreos

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó los requisitos que deberán cumplir los pasajeros que arriben al país a través de vuelos.

Ahora todo viajero que ingrese al territorio peruano deberá contar con resultado negativo de prueba antígeno emitido hasta 24 horas antes del embarque y ya no 72 horas antes.

En el caso de que el viajero presente la prueba molecular (PCR), se mantiene el plazo de haberse hecho con 72 horas de anticipación.

Para el caso de reprogramación o demora de los vuelos que conlleven a superar la vigencia de los resultados de la prueba PCR o de antígeno, estos serán admitidos siempre que no hayan transcurrido más de 24 horas.