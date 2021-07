El apu de la comunidad nativa de Pucacuro, Emerson Mucushua, hizo un llamado a las autoridades para efectuar el envío de vacunas, medicamentos y personal de salud que les permita hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

En una entrevista con RPP, recalcó que es falso que las comunidades indígenas de Loreto no estén dispuestas a ser inmunizadas y que hasta el momento su localidad no cuenta con pruebas de detección de la enfermedad.

“Algunas personas mencionan que los pueblos indígenas no quieren vacunarse. No es así. Hasta hoy esperamos la vacuna y las pruebas rápidas o hisopado, hasta ahora no llega. No tenemos medicina ni personal de salud en nuestra comunidad”, recalcó.

Según el Ministerio de Salud, el 4 de julio inició la vacunación a ciudadanos indígenas de la región. Las coordinaciones se realizan con el Gobierno Regional de Loreto y se tiene como objetivo inocular a 106.974 miembros de las 1.353 comunidades indígenas del país.

“Para el inicio de esta jornada, desde el Minsa se enviaron 158.460 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Las personas que habitan en las comunidades o localidades pertenecientes a pueblos indígenas u originarios serán vacunadas por la brigada de salud en su comunidad o localidad”, aseveró el director ejecutivo de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios, Julio Mendigure Fernández.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.