Vacunatón: enfermeras colocaron dosis hasta el último minuto antes del fin de la jornada

Con información de Raúl Egúsquiza/URPI-LR

A las 7.00 p. m. culminó la primera Vacunatón en Lima y Callao, la misma que comenzó a las 7.00 a. m. del día anterior con la finalidad de acelerar el proceso de inmunización contra la COVID-19. Faltando pocos minutos para el fin de esta maratónica jornada, los centros de vacunación continuaron recibiendo público.

En el Parque de la Exposición del Cercado de Lima las brigadas siguieron trabajando incesantemente. Entre las trabajadoras encontramos a la licenciada Chang, quien contó que estuvo colocando dosis desde la mañana del sábado.

“Acá estamos ininterrumpidamente desde las 7.00 a. m. del día sábado hasta hoy que nos quedamos hasta las 7.00 p. m., y no solo yo, en realidad aquí hay muchas brigadas que hemos hecho lo mismo, ya que el objetivo de la Vacunatón es disminuir el riesgo de muerte por coronavirus en nuestro país”, señaló la licenciada a La República.

Al igual que las autoridades del Minsa, la enfermera precisa que además del grupo de 47 a 49 años, una de las motivaciones de esta jornada fue vacunar a aquellas personas que no pudieron acudir por su primera o segunda dosis por diferentes motivos. “El equipo de salud hace el esfuerzo para llegar a toda esa población que no se pudo vacunar”, indicó.

En este vacunatorio también nos encontramos con la técnica María, quien al igual que sus compañeras lleva varias horas laborando. Ella fue sorprendida por uno de sus hijos que le llevó rosas y un globo para felicitarla por su papel en esta pandemia.

“Sí, fue una sorpresa. No me lo esperaba, bueno me emocioné en su momento porque yo todo el esfuerzo que hago es por ellos y por mis nietos”, dijo.

La auxiliar en enfermería se mostró feliz de ser parte de las brigadas de vacunación, pues recordó que de esta manera podremos contener el impacto del virus.

“Lo primero es para ayudar a la población, que se sigan vacunando para evitar esta tragedia que nos ha pasado desde que empezó la pandemia y esperemos que todos cumplan vacunándose para estar libres nuevamente y hacer nuestras funciones otra vez. (...) Ha sido muy triste todo este tiempo, pero con la vacunación que estamos ofreciendo va a ayudar”, manifestó.

Meta

El vacunatorio del Parque de la Exposición se encuentra a cargo de Sisol Salud, la Municipalidad de Lima y el proyecto Legado. El doctor Javier Tisoc, vocero de Sisol, afirma que el propósito de la Vacunatón era aplicar 8.000 dosis en este punto y hasta las 4.30 p. m. aproximadamente ya iban 7.300, por lo que esperan que al cierre hayan cumplido la meta.

Tisoc sostuvo que ambos días han tenido bastante afluencia de personas, pero no se han reportado aglomeraciones ni largas filas, pues se organizaron de manera que la atención sea rápida. También se mostró satisfecho del trabajo realizado en este vacunatorio por todos los que allí trabajan.

“Es un equipo bastante grande, muy orgullosos y felices de la labor que están realizando los licenciados, técnicos y también los médicos que venimos a apoyar haciendo el triaje”, expuso el médico.

Por otro lado, Tisoc invitó a las personas a seguir vacunándose el resto de la semana, de acuerdo a la programación de la página Pongo el Hombro, así como en las dos siguientes jornadas de la Vacunatón. Si se tiene dudas al respecto, se puede llamar al 113 anexo 1 del Minsa o la información que publican en sus redes sociales.