Vacunados deben cuidarse hasta lograr nivel máximo de anticuerpos

Arequipa. Es importante recibir las dos dosis para obtener el máximo de anticuerpos contra la COVID-19, aseguró el médico infectólogo de la Red Asistencial de EsSalud, Carlos Vizcarra. “Con solo una dosis uno puede generar solo el 30% de anticuerpos necesarios”, sostuvo. Con la segunda inyección de 85% al 90% deseado.

Resaltó que tras la primera inoculación recién después de 7 a 10 días el organismo empieza a generar las defensas.

En algunos vacunatorios, el personal recomienda evitar “bañarse por dos días” y hasta comer ciertas carnes como pescado y chancho. Vizcarra sostuvo que es exagerado, pero sí se debe evitar cambios bruscos de temperatura en el cuerpo para no resfriarse. Sobre las carnes indicó es para evitar alérgenos (reacción alérgica) y que haya una mezcla de los anticuerpos con la nueva sustancia.

Manifestó que la primera dosis de la vacuna no agrava la COVID-19 u otras enfermedades como la influenza. “Mientras no pasen los 21 días de que el paciente haya recibido la segunda dosis aún no se puede señalar que esta protegido y debe atendérsele, en caso se infecte con el coronavirus, como un no vacunado”, indicó.

Gustavo Rondón, coordinador regional del Adulto Mayor de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), también recomendó que la persona evite resfriarse porque se cuenta con material genético nuevo. Indicó que por recomendación de la OMS no se les puede inyectar la segunda dosis al vacunado hasta 90 días de superar la enfermedad. “Colocarle la vacuna sería como estimular al virus presente, como una sobredosis y agravar la enfermedad”, resaltó.. ❖