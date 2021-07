Hoy inicia el primer Vacunatón en Lima y Callao, que va desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. del domingo. Serán 36 horas continuas en las que se planea aplicar 200.000 dosis en 21 centros de atención (ver infografía) a los adultos de 47 años a más. Esto con el apoyo de 887 brigadas que trabajarán en tres turnos.También se atenderá a las personas que no han recibido su segunda dosis y los rezagados a los que no se les ha aplicado ninguna de ellas.Pero la estrategia no queda ahí, pues se realizará a lo largo de tres semanas y en cada jornada se integrarán nuevos grupos.Existen 71 puntos de inmunización en Lima y Callao, de los cuales 21 son promocionados para la vacunación masiva, pero el resto atenderá en su horario regular: de 7 a.m. a 4 p.m.En esa línea, aclara que las personas cuyo DNI tenga una dirección que sea de otra región también serán atendidas.