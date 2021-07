Sicarios ingresan a una vivienda y asesinan a balazos a madre e hijo

El caso todavía es un misterio, pero los investigadores tienen sospechas y pistas. La empresaria ferretera Virginia Cruz Oyola, de 54 años, y su hijo Alex Álvarez Cruz, de 33, fueron asesinados en su vivienda de Villa María del Triunfo, donde además resultó herido otro familiar que se hallaba en el lugar de manera circunstancial.

Se pensó primero en un robo, pero esa posibilidad se fue diluyendo con el paso de las horas. Venganza, extorsión o disputa por herencia familiar son las tres hipótesis que maneja la División de Homicidios para esclarecer este doble asesinato.

Hace cinco meses falleció el esposo de Virginia, tras una dura lucha contra el coronavirus, dejando al mando del negocio a su cónyuge. “Mi mamá callaba muchas cosas”, dijo otro de los hijos, tras ser consultado si la familia tenía conflictos.

Se llevaron los celulares

“No se puede descartar nada. Podría ser una venganza. Todo está bajo investigación”, dijo una fuente policial ligada al caso. Confirmó que los asesinos solo se llevaron los celulares para evitar una rápida comunicación con la Policía, así como la memoria de las cámaras de videovigilancia del inmueble.

El crimen ocurrió en la avenida Latinoamericana, en la urbanización San Gabriel.

Uno de los deudos contó que dos sujetos amenazaron a los cinco ocupantes de la casa y los obligaron a tirarse al suelo, en el segundo piso del inmueble.

“Todos estaban en el suelo, los sujetos dispararon a sangre fría, primero a Virginia y luego a su hijo”, contó a la Policía otro de los testigos.

“Entraron supuestamente a robar, y no robaron, salvo los celulares. De frente mataron. Mi tía falleció. A mi primo lo llevaron al hospital María Auxiliadora, pero llegó cadáver”, indicó el familiar.

Un tercer integrante de la familia resultó herido en el ataque, al rozarle una bala en una de sus piernas.

Cámara registra huida

La Policía ya viene analizando algunos videos sobre la fuga de los atacantes en un auto rojo. Estos habrían sido contratados para cometer el asesinato por encargo. “Si hubiera intención de robo lo habrían perpetrado en el primer piso, donde está la ferretería y se recauda el dinero. Los asesinos estuvieron escondidos dentro de la vivienda”, dijo un oficial.

Ayer por la tarde, durante el velatorio, se supo que Virginia y su hijo fueron amenazados de muerte hace dos días debido a presuntas disputas familiares, por la posesión de la ferretería.

La Policía, finalmente, realiza un ‘rastrillaje’ por distintos sectores de Lima para encontrar pistas de los culpables. Aún no hay detenidos por este doble asesinato que tendría como móvil la venganza.

“Nunca tocamos un tema de herencia en nuestra familia”

“Nunca hubo un tema de herencia ni nada parecido, nunca existió un altercado entre nosotros. Mi madre era una persona muy reservada y no nos contó nada de lo que le sucedía. En verdad no sé si fue extorsionada, sin embargo, les aseguro que los asesinos fueron directo a matar, no se llevaron nada”, dijo uno de los hijos de Virginia.

Lo que ha llamado la atención de los investigadores es que ninguna de las puertas fue forzada, lo que demostraría que los asesinos esperaron a sus víctimas dentro de la vivienda. Algunos familiares serán citados a declarar.

Los asesinos, dijeron los testigos, tenían puesto mascarillas quirúrgicas y poleras con capucha. Serían dos jóvenes no mayores de 30 años.