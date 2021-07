Más de 2.000 docentes lambayecanos no serán vacunados por laborar en otras regiones

El gerente regional de Educación de Lambayeque, José Luis Delgado Monteza, informó que 2.100 profesores residentes en esta región, pero que laboran en la zona rural de las regiones de Amazonas, Cajamarca y Piura, no serán vacunados contra la COVID-19 en cumplimiento de los padrones aprobados por el Ministerio de Salud (Minsa).

Explicó que a los centros de vacunación habilitados, como es la I.E. Ex-Cosome, I.E. San José, I.E. Elvira García y Jockey Club, llegaron maestros que trabajan específicamente en las provincias de Jaén, Bagua y Piura para ser inoculados, lo cual no ocurrió porque no estaban registrados en la lista oficial.

Disposición del Minsa

El funcionario remarcó que esta situación no es responsabilidad del sector Educación ni de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), ya que es una disposición del Minsa que no se inoculen a aquellos docentes que no son parte de las Unidades de Gestión Educativa (UGEL) Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe.

“Creo que los profesores deben ir a los lugares que laboran para recibir las dosis de las vacunas de Sinopharm o esperar un comunicado del Minsa”, expresó.

Delgado Monteza enfatizó que se coordinará con Geresa para gestionar ante el Minsa la autorización para vacunar a dichos profesionales. “Es importante atender a esta población, debido que se encuentran en Lambayeque haciendo trabajo remoto”, recalcó.

Maestros no están en la lista

Otro de los hechos detectados fue que hay maestros que no han sido considerados en la lista oficial para la vacunación que consignó a 7.634 docentes. “Se tomarán acciones a fin de que el Ejecutivo subsane las observaciones y así proteger a todos los maestros de la COVID-19”, expresó.

Asimismo, precisó que el cronograma de vacunación puede extenderse una semana más porque solo se estableció su atención el 10 y 17 de julio de 2021. “Es difícil vacunar a más de 7.000 docentes en dos días, aun cuando se programó atender a 800 profesores en cada centro de vacunación. Ello implica que se evalúe una tercera fecha para cumplir con este proceso”, detalló.