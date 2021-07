Culpan a alcalde de poner en riesgo elevación de Alto Trujillo a distrito

El exalcalde de Alto Trujillo Fernando Nuñuvero Ibáñez acusó a Nover Cruz Gómez, actual alcalde del referido centro poblado, en el distrito El Porvenir, en Trujillo, de poner en riesgo el proceso de distritalización que anhelan los altotrujillanos.

“Nover Cruz no quiso acatar una ordenanza de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) en el año 2016, a través de la cual se le quitaba la facultad a todos los centros poblados de cobrar el autovalúo; pero él no se preocupó por las consecuencias y empezó a promover reuniones en los barrios de Alto Trujillo en donde les decía a los vecinos que el poblado iba a ser distrito y que no paguen a El Porvenir”, afirmó Nuñuvero.

Nuñuvero, quien es regidor porvenireño, señaló que los vecinos dejaron de pagar y por eso no se registran los pagos. Incluso moradores que eran cumplidos, dejaron de cancelar. “Dejaron de pagar en El Porvenir y Alto Trujillo y se generó un problema, ya que al informar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el monto de recaudación tributaria, resulta que es muy bajo y ese flujo no da la sostenibilidad de un nuevo distrito”, explicó.

En respuesta, Cruz Gómez desmintió al exalcalde de Alto Trujillo asegurando que jamás hizo ningún tipo de campañas en los barrios. “El 2016 convocamos a una asamblea donde informamos que el expediente presentado por Nuñuvero no cumplía las normas legales y por eso lo declararon improcedente en Lima. Entonces, en esa misma asamblea, los dirigentes vecinales criticaron al exalcalde por haber mentido y decidieron no cancelar arbitrios a la comuna de El Porvenir a partir de mayo de 2016”, precisó Nover Cruz.

Consideró también que Fernando Nuñuvero quiere ocultar las graves fallas que tuvo en este proceso de distritalización echando la culpa a la actual gestión.